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Финалист программы «Стальное дерево» реконструирует спортплощадку в заринской школе

Новости компаний
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Сотрудник заводской теплоэлектроцентрали Алтай-Кокса Станислав Архипов с командой волонтеров благоустраивает спортивную площадку на территории средней школы №1 Заринска.

Станислав создает многофункциональное футбольное поле. Для этого на место привезли специальный грунт, поверхность выровняли и засеяли газонной травой. На следующем этапе изготовят и установят футбольные ворота, столбы для волейбольной сетки и ограждения для игры в лапту. Открыть площадку планируют к началу учебного года.

«Я решил благоустроить пришкольную территорию потому что здесь, в частном секторе, детям не доступны центральные игровые зоны. Объем спортинвентаря – скромный, а состояние стадиона оставляет желать лучшего. Я хочу дать детям, живущим в микрорайоне Лесокомбината, возможность укрепить здоровье на современной спортивно-игровой площадке. Мне помогают и руководство школы, и ученики», - рассказал Станислав Архипов.

Помощь в проекте финалисту оказывают благотворительный фонд «Милосердие», руководство средней школы №1, администрация и предприниматели Заринска, коллеги и профсоюзный комитет Алтай-Кокса.

В прошлом году Станислав при поддержке фонда и волонтеров сделал на территории первой школы баскетбольную площадку со специальным бесшовным резиновым покрытием. Он установил щиты с баскетбольными кольцами, столбы для игры в бадминтон и теннис, обновил прыжковую зону.

В 2020 году жители Заринска реализуют шесть проектов с помощью грантов программы «Стальное дерево».
Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» работники Алтай-Кокса реализовали несколько социально значимых проектов, среди которых – обустройство детских и спортивных площадок, проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида, обновление спортивного инвентаря в детском доме. С 2019 года в программе может принять участие любой житель Заринска.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика