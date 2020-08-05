Просто космос! Инициатива барнаульца обеспечила Галине Буевич лидерство в медиарейтинге депутатов БГД

Рейтинги 05.08.2020 12:40 3003

В июле тройка лидеров рейтинга упоминаемости депутатов Барнаульской Гордумы немного изменилась. Первое место вновь заняла Галина Буевич, а за спикером БГД в тройку поднялись ее молодые коллеги Иван Нифонтов и Оксана Молодых.

Председатель БГД Галина Буевич поддержала инициативу барнаульца, который предложил расписать цоколь дома на улице Исакова, 209. Для работы подключили молодых художников и дизайнеров Алтайского государственного института культуры, ректором которого и является председатель БГД. Темой для рисунков, разместившихся на цоколе у входа в подъезды, стал космос. Новость активно разошлась по многим краевым СМИ и обеспечила Буевич первое место в списке самых упоминаемых депутатов БГД.

На второй строчке в июле Иван Нифонтов. Депутат вместе с главой Барнаула Вячеславом Франком и директором Федерации дзюдо России Валентином Хабировым обсудили возможность проведения в краевой столице первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Мероприятие запланировано на декабрь, соревнования проведут в «Титов-Арене».

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Оксана Молодых в июле выступала в СМИ с комментариями по актуальным темам. Так, депутат высказала мнение о том, что в России необходимо внедрить субсидирование заработных плат работодателям при увеличении числа рабочих мест. Также Молодых поддержала инициативу Минпроторга РФ ввести на автомобилях алкозамки для снижения «пьяных» происшествий на дороге.

Нифонтов и Молодых хоть и оказались в лидерах, но набрали вполовину меньше, чем лидер рейтинга Галина Буевич. Впрочем, медийность других парламентариев оказалась еще ниже, а половина депутатов БГД вообще показали «нулевую» упоминаемость.

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», Официальный сайт администрации края, Официальный сайт Барнаула, «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

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