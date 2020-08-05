Алтайские власти интересуются у жителей, каким организациям стоит возобновить работу

Новости 05.08.2020 12:05 1244

Правительство Алтайского края обсуждает вопрос перехода к очередному этапу снятия ограничений работы организаций, введённых в связи с пандемией коронавируса. Официальный Telegram-канал «Ленина, 59» запустил опрос, чтобы выяснить, какие предприятия, по мнению жителей региона, должны возобновить работу в первую очередь.

В Топ-3 вышли такие варианты ответов, как:

Плановая медицинскую помощь в муниципалитетах, где эпидобстановка спокойная – 41%; Уже пора открыть всё – 37%; Парки и аттракционы в парках – 22%.

По 19% набрали варианты: «Фитнес-центры» и «Детские сады». 12% респондентов пожелали открытия тренажёров на свежем воздухе, 9% – ресторанов, 6% – бань, саун и бассейнов. За сохранение запрета на деятельность всех организаций до полной нормализации эпидобстановки высказались 12% опрошенных.

К слову, ранее ещё один Telegram-канал "Графстат" публиковал информацию об оценке рисков заражения в тех или иных общественных местах:

На момент подготовки материала в опросе приняли участие почти 750 человек. Голосующим был доступен выбор сразу нескольких вариантов ответа.