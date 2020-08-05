О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Алтайские власти интересуются у жителей, каким организациям стоит возобновить работу

Новости
1244
0

Правительство Алтайского края обсуждает вопрос перехода к очередному этапу снятия ограничений работы организаций, введённых в связи с пандемией коронавируса. Официальный Telegram-канал «Ленина, 59» запустил опрос, чтобы выяснить, какие предприятия, по мнению жителей региона, должны возобновить работу в первую очередь.

В Топ-3 вышли такие варианты ответов, как:

  1. Плановая медицинскую помощь в муниципалитетах, где эпидобстановка спокойная – 41%;
  2. Уже пора открыть всё – 37%;
  3. Парки и аттракционы в парках – 22%.

По 19% набрали варианты: «Фитнес-центры» и «Детские сады». 12% респондентов пожелали открытия тренажёров на свежем воздухе, 9% – ресторанов, 6% – бань, саун и бассейнов. За сохранение запрета на деятельность всех организаций до полной нормализации эпидобстановки высказались 12% опрошенных.

К слову, ранее ещё один Telegram-канал "Графстат" публиковал информацию об оценке рисков заражения в тех или иных общественных местах:

На момент подготовки материала в опросе приняли участие почти 750 человек. Голосующим был доступен выбор сразу нескольких вариантов ответа.
Исследование: как малый бизнес пережил карантин и к чему готовятся предприниматели

Исследование: как малый бизнес пережил карантин и к чему готовятся предприниматели

Новости

29% отметили, что их бизнес практически не затронуло

49

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000