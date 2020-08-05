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100 тяжелых и 4 скончавшихся. Коронавирус в Алтайском крае не спешит сдавать позиции  

Новости
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По данным оперштаба  Алтайского края, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 94  новых случаев коронавируса.   новые инфицированные вывлены на следующих территориях: Барнаул – 59, Новоалтайск – 5, Бийск и Рубцовск – по 4, Славгород, Кулундинский и Павловский районы – по 3, Новичихинский, Первомайский и Тюменцевский районы – по 2, Шипуновский, Алтайский, Баевский, Бийский, Косихинский, Локтевский и Рубцовский районы – по одному случаю.      

Всего в крае на 5 августа  - 9 622 инфицированных, выписаны по выздоровлению – 7 611. На сегодняшний день проходят лечение – 1 780 человек, из них в госпиталях -  885 пациентов, амбулаторное лечатся 895 пациентов.  По информации оперштаба, в 4 265 случаях  инфекция протекает бессимптомно, у 3 235 заболевших в форме ОРВИ, у 2 122 больных  - как внебольничная пневмония.  Тяжелобольных в госпиталях края  - 100 человек.  Из них к аппаратам ИВЛ подключено 33 пациента. За минувшие сутки скончалось 4 человека.  Из них 2 от коронавируса, 2 от иных причин.  Таким образом, за весь период скончались 231 человек: от COVID-19  - 92 пациента, иные причины привели к смерти 136 человек.  На экспертизе находятся 3 умерших.

Всего выздоровело 7 611 человек, из них за прошедшие сутки выздоровело 116 пациентов.

На 5 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 035 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 41 905 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано  315859 человек, за сутки - 2914.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

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Алла

Почему про Кытмановский район не пишите?! Все наперечёт знают всех заболевших которые постоянно прибавляются, а статистика не меняется уже месяц и даже не упоминаются в перечне новые случаи заражения по районам?!

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