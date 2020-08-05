100 тяжелых и 4 скончавшихся. Коронавирус в Алтайском крае не спешит сдавать позиции

Новости 05.08.2020 11:35 4440

По данным оперштаба Алтайского края, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 94 новых случаев коронавируса. новые инфицированные вывлены на следующих территориях: Барнаул – 59, Новоалтайск – 5, Бийск и Рубцовск – по 4, Славгород, Кулундинский и Павловский районы – по 3, Новичихинский, Первомайский и Тюменцевский районы – по 2, Шипуновский, Алтайский, Баевский, Бийский, Косихинский, Локтевский и Рубцовский районы – по одному случаю.

Всего в крае на 5 августа - 9 622 инфицированных, выписаны по выздоровлению – 7 611. На сегодняшний день проходят лечение – 1 780 человек, из них в госпиталях - 885 пациентов, амбулаторное лечатся 895 пациентов. По информации оперштаба, в 4 265 случаях инфекция протекает бессимптомно, у 3 235 заболевших в форме ОРВИ, у 2 122 больных - как внебольничная пневмония. Тяжелобольных в госпиталях края - 100 человек. Из них к аппаратам ИВЛ подключено 33 пациента. За минувшие сутки скончалось 4 человека. Из них 2 от коронавируса, 2 от иных причин. Таким образом, за весь период скончались 231 человек: от COVID-19 - 92 пациента, иные причины привели к смерти 136 человек. На экспертизе находятся 3 умерших.

Всего выздоровело 7 611 человек, из них за прошедшие сутки выздоровело 116 пациентов.

На 5 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 035 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 41 905 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 315859 человек, за сутки - 2914.