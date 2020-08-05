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Минфин предложил урезать финансирование парламента на 2 млрд

Новости
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Минфин РФ предложил на 1,9 млрд рублей сократить расходы на содержание обеих палат российского парламента в 2021-2023 годах. Об этом сообщают «РИА-Новости».

На Госдуму в 2021 году предложено потратить 12,7 млрд рублей (-2,9%), в 2022 году – 12,1 млрд (-4,5%), в 2023 году – 12,4 млрд (-2%). На Совет Федерации в 2021 году предлагается потратить на 3% меньше, в 2022 году - на 4,6%, в 2023 году - на 2,4%. Общая стоимость содержания верхней палаты парламента составит около 7 млрд рублей в год.

Кроме того, Минфин предложил на 323 млрд рублей сократить финансирование обороны и расходы на Счетную палату. В 2021 году палате хотят выделить на 2,5% меньше средств, в 2022 году - на 4,8%, в 2023 году - на 2,9%.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: duma.gov.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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