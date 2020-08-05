Генпрокуратура РФ: Алтайский край лидирует по количеству уголовных дел, связанных с невыплатой зарплат

Новости 05.08.2020 10:15 1332

За первое полугодие 2020 года в Сибирском федеральном округе прокуратура добилась выплат долгов по заработной плате на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СФО возбуждено 71 уголовное дело, связанное с невыплатой зарплаты. При этом, оба Алтая отличились. Республика – тем, что стала единственным регионом СФО, в котором ни одного подобного дела не заведено, а Алтайский край – тем, что здесь таких дел оказалось больше всего в Сибири (15). В ходе их расследования погашены долги на сумму 150 млн рублей. В частности, 9,2 млн рублей выплачено сотрудникам обанкротившегося АО «Барнаульский радиозавод».

Наибольшие суммы выплачены в Красноярском крае (394 млн), Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областях (146, 175 и 157 млн соответственно).

Также сообщается о попытках скрыть от статистических органов наличие долгов по зарплатам. Всего в Сибири выявлено 40 таких эпизодов на сумму 300 млн рублей. В Алтайском крае зафиксировано четыре эпизода на 11,7 млн. Три организации сознались в долгах на 10,4 млн рублей, одна – выплатила 1,3 млн рублей задолженности. Четыре человека привлечены к административной ответственности.

Прокуратурой отменено 48 незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, в суды направлено 35 уголовных дел. Восемь человек осуждены, 15 – получили штрафы.