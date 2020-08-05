Специальное место для губернатора: Алтайский союз десантников рассказал, как провели день ВДВ во время периода ограничений

Новости 05.08.2020 9:50 1543

Председатель Правления Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин прокомментировал мероприятие, прошедшее в Барнауле ко дню ВДВ 2 августа. Ранее жители края в социальных сетях выразили недоумение по поводу проведения массового мероприятия, в котором принял участие губернатор края Виктор Томенко.

«Алтайская краевая организация Российского союза ветеранов Афганистана традиционно 2 августа проводит массовые праздничные мероприятия, посвященные дню рождения ВДВ. В этом году в связи с пандемией проводить массовые мероприятия запрещено. Мы это прекрасно понимаем и поэтому отказались от них. Мы провели большую работу с нашими активистами, со всеми, кто служил в воздушно-десантных войсках, объяснили, что больших мероприятий не будет. Оказались от показательных выступлений спецназовцев, от прыжков с парашютом и шествия общей колонной для отдания почестей нашим дедам победившим в Великой Отечественной войне. Такие решения были приняты, чтобы не привлекать на площадь зрителей», - рассказал он.

Однако, по словам Завалихина, юбилейный год 90-летия ВДВ никак не отметить в союзе не могли, так как очень многие из Алтайского края служили в десанте во время Великой Отечественной войны, в Афганистане, в других горячих точках, на Северном Кавказе.

«Мы должны были почтить память погибших. Ребята к этому дно давно готовились и все равно бы пошли. В итоге мы договорились провести небольшое по численности и непродолжительное по времени мероприятие, вручить юбилейные медали и возложить цветы к вечному огню. Так и сделали. И я считаю, сделали правильно – избежали длительных массовых мероприятий, но и не забыли о памятной дате», - сказал он.

Он подчеркнул, что массового мероприятия не было. По словам Завалихина на нем присутствовало около 30 человек, включая губернатора и сопровождающих его лиц.

«Остальные пришли самостоятельно, а не на наше мероприятие. Подчеркну, это были самостоятельно организованные группы. Нам было отказано в проведении массового мероприятия и предложено в урезанном формате провести награждение. Мы на это согласились», - пояснил он.

Также он уточнил, что на площади была нанесена специальная разметка, которая позволяет соблюсти социальную дистанцию, было определено место для губернатора, которое также соответствовало этому условию.

«В средствах массовой информации я прочитал упреки в наш адрес по поводу того, что участники торжества были без масок. Мероприятие проходило на улице, длилось полчаса. Носить маски на улице не требуется. На площади мы нанесли специальную разметку, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Хочу выразить благодарность всем, кто откликнулся на наше приглашение. Губернатор Виктор Петрович Томенко выступил с коротким приветственным словом и вручил краевые награды двум нашим ветеранам – почетную грамоту и медаль, возложил цветы к Вечному огню».

Сергей Завалихин также уточнил, что только благодаря предупреждению союза массового мероприятия не случилось, как правило, 2 августа на массовых мероприятиях бывает по 1.5-2.5 тысяч человек.