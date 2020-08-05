Площадь меньше, денег больше. Как строительная сфера Алтайского края пережила первые полгода 2020-го

Новости 05.08.2020 9:30 1567

В первые шесть месяцев 2020 года в Алтайском крае было введено на 16,2% площади жилья меньше, чем годом ранее. Зато сумма вложений выросла на 23%. Такие данные приводит Алтайскрайстат.

Так, в январе-июне 2020 года в регионе было выполнено строительных работ на сумму 25,2 млрд рублей. Это на четверть больше, чем было вложено за тот же период прошлого года.

А вот показатели ввода жилья пока отстают от прошлогодних на 16,2% (264 тысячи квадратных метра против 315 тысяч).

Всего в 2019 году в регионе было построено более 11 тысяч новых квартир общей площадью 757 тысяч кв. м. (на 4,7% меньше, чем за весь 2018 год).

А 2020-м уже построены 3723 новые квартиры. Средняя стоимость строительства 1 кв. м. общей площади многоквартирных домов составила 42,3 тысячи рублей.

В 2019 году в Алтайском крае работало 3609 строительных организаций с общей численностью работников более 14,7 тысяч человек.