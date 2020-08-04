Алтайский эксперт оценил перспективы осенней сессии федерального и региональных парламентов

Новости 04.08.2020 18:50 1037

По мнению Алтайского политтехнолога Антона Понкрашева осенняя повестка сессии ГД будет направлена на изменение федеральных законов, аналогичной работой придется заниматься и депутатам региональных парламентов.

«Жители страны проголосовали за внесение поправок в Конституцию, теперь дело за депутатами. Тоже самое ждет региональных депутатов. После внесения изменений им предстоит внести правки в региональные законы», - пояснил он.

При этом эксперт отметил, что повестку весенней сессии, что в АКЗС, что в Госдуме задавал коронавирус.

«Практически все законы касались поддержки граждан и бизнеса. «Единая Россия» разработала ряд социально значимых законопроектов, направленных на поддержку людей. Речь идет о двукратном увеличении детского пособия и выплат тем, кто остался без работы во время декрета, росте минимальных выплат по больничному до уровня МРОТ, предоставлении кредитных каникул наиболее пострадавшим гражданам и юрлицам», - считает алтайский политтехнолог.

По мнению Понкрашева, еще одна важная тема – внесение поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации, касающихся особенностей трех видов удаленной работы – временной, постоянной и комбинированной.

«Поэтому весенняя сессия была полностью подчинена коронавирусу, причем оппозиционные партии тоже выступали с поддержкой данных законопроектов. И здесь надо поблагодарить все партии за слаженную работу, потому что работать надо было оперативно», - рассказал Антон Понкрашев.

Другие эксперты считают, что, пожалуй, главное достижение Госдумы в эту сессию – этого обеспечение быстрого принятия законодательных решений в период уникального для всего мира явления – пандемии коронавируса. Впрочем, инициатором этих решений было не только правительство. Например, по инициативе «Единой России» внесены такие изменения как запрет на списание десятитысячных выплат на детей за долги, рассрочка по выплате кредитов, страховых взносов и займов для пенсионеров, а также малого и среднего бизнеса.

Оперативно депутаты отреагировали на новую реальность рынка труда – удаленную работу. Были подготовлены и приняты в первом чтении поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе, который закрепит право «удаленщиков» на оффлайн, фиксированный рабочий день, достойную заработную плату. Еще одной важной темой в повестке фракции «ЕР» стала защита семьи, которая нашла отражение и поправках в Конституцию. В сессию было внесен ряд законов, направленных на укрепление семейных ценностей и благосостояния семей с детьми. Среди таких законопроектов – поправки «Единой России» об изменении программы маткапитала и его индексации. Поправки продлевают действие программы до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией.

Принят также законопроект об использовании материнского капитала при покупке жилья с помощью эскроу-счетов. Теперь у семей появится возможность направлять средства маткапитала на приобретение строящегося жилья через счета эскроу, которые пришли на смену договорам долевого строительства. Кроме того, документ предполагает создание в регионах фондов для достройки проблемных жилых объектов, которые будут финансироваться Фондом защиты прав дольщиков, средствами федерального и регионального бюджетов, а также муниципалитетов.

К уже принятым инициативам «Единой России» может добавиться и законопроект фракции КПРФ о гарантиях прав молодых семей на жилище. Пока документ лишь принят к рассмотрению, но он подразумевает сохранение права россиян пользоваться программами для молодых семей после достижения возраста 36 лет (раньше был порог в 35 лет). В ЛДПР подготовили предложение о досрочной пенсии для женщин, имеющих звание «Мать-героиня». Если инициативу одобрят, матери-героини могут засчитывать в стаж период по уходу за всеми детьми.

Как заявил МК руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, среди приоритетов ЕР остается тема лекарственного обеспечения граждан. «Мы ждем от правительства более оперативной работы и положительного отзыва на подготовленный нами комплексный законопроект, регулирующий лекарственный рынок», - отметил он. Однако скоро заработают уже принятые законы в части обеспечения граждан лекарствами. В частности, это законопроект о регулировании деятельности аптек, авторами которого стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, Сергей Неверов и замруководителя фракции «ЕР» Андрей Исаев. Принят также правительственный законопроект о дистанционной продаже лекарств, что особенно актуально в период ограничений и самоизоляции. Лекарства уже продаются дистанционно: безрецептурные медикаменты можно купить через интернет, заказав доставку на дом. Присоединились к теме доступности лекарств и депутаты фракции «Справедливая Россия». Они инициировали (законопроект внесен) ограничение комиссии аптечных сетей - вознаграждение, которое аптечных сетям платят производители – до 5%. Если поправки примут, лекарственные средства могут подешеветь.

«Эффективность работы депутатов оценят избиратели, - говорит председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, - В концепции политического представительства депутаты действуют в интересах народа: единый день голосования, а затем и выборы в Госдуму покажут отношение россиян к работе парламентариев. При этом по промежуточным итогам, рейтинги «Единой России» находятся на хорошем уровне – в диапазоне 33-37%. В цифровых показателях, это лучше, чем рейтинги всех остальных партий, вместе взятых».

По словам политолога, показателем эффективности депутатов стало их взаимодействие с правительством. «В этом плане хорошо себя показала «Единая Россия», хотя бы потому, что два депутата оставили свой мандат для перехода в правительство – это Ольга Баталина (стала замглавы Минтруда) и Александр Грибов (стал замруководителя Аппарата правительства). Пандемия показала необходимость четкого взаимодействия. Пакет экстренных мер, который разработал кабмин, принимался быстро благодаря голосам депутатов Единой России», - добавил Костин.

«С точки зрения тех задач, которые ставит перед «Единой Россией» президент, партия является эффективным инструментом», - согласился директор Международного института политической экспертизы, политолог Евгений Минченко.

Справка: Парламентарии рассмотрели 621 законопроект и приняли 312 законов. Главы фракций Госдумы на итоговом заседании сошлись во мнении, что сессия была непростой, но насыщенной событиями и эффективной. Поправки в Конституцию, пандемия, коронакризис – народным избранникам пришлось реагировать на новые вызовы и поддерживать правительство быстрым принятием законов.