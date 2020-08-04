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Какие регионы России заявили о минимальном приросте коронавируса за последние сутки

Новости
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Алтайский край заявил о минимальном количестве случаев коронавируса, выявленном за последние сутки.  Интересно, что по данным оперштаба России в стране также  подтвердилось  меньшее количество случаев, чем обычно.  Всего по России  подтверждено  5 159  новых случаев инфицирования. Ранее меньшее количество было  обнаружено только в апреле 2020 года.

 О минимальной динамике за сутки сообщили сразу несколько регионов России.   Падение  зафиксировано всего в 15 регионов России.  По данным сайта https://coronavirus-monitor.ru/ минимальное количество случаев за сутки зафиксировано в следующих регионах:

  • Нижегородская область.  Выявлено  109  случаев. Это минимальное значение с 29 апреля,
  • Свердловская область. Выявлено 182 случая.  Минимальное значение с 25 июня,
  • Ямало-Ненецкий округ  - 92 случая, минимальное значение с 18 июня,
  • Алтайский край  - 95 случаев, минимальное значение с 5 июля,
  • Новосибирская область – 95  случаев, минимальное значение с 3 июля,
  • Чувашская республика – 34 случая. Минимальное значение с 23 апреля,
  • Ивановская область – 22 случая, минимальное значение с 16 мая,
  • Тамбовская область – 28 случаев, минимальное значение с 26 апреля,
  • Ленинградская область – 32 случая, минимальное значение с 29 апреля,
  • Республика Татарстан – 29 случаев. Минимальное значение с 25 апреля,
  • Северная Осетия – 9 случаев,  минимальное значение с 17 апреля,
  • Камчатский край – 13 случаев. Минимальное значение с 15 мая,
  • Калининградская область – 4 случая. Минимальное значение с 22 июня,
  • Республика Алтай – 5 случаев. Что является минимальным за период с 20 июня.    
В Алтайском крае  подтвердили  за сутки менее 100 случаев коронавируса, но количество тяжелых пациентов не уменьшается

В Алтайском крае  подтвердили  за сутки менее 100 случаев коронавируса, но количество тяжелых пациентов не уменьшается

Новости

В Алтайском крае уменьшилось число вновь выявленных случаев коронавируса

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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