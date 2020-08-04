Какие регионы России заявили о минимальном приросте коронавируса за последние сутки

Новости 04.08.2020 18:30 1799

Алтайский край заявил о минимальном количестве случаев коронавируса, выявленном за последние сутки. Интересно, что по данным оперштаба России в стране также подтвердилось меньшее количество случаев, чем обычно. Всего по России подтверждено 5 159 новых случаев инфицирования. Ранее меньшее количество было обнаружено только в апреле 2020 года.

О минимальной динамике за сутки сообщили сразу несколько регионов России. Падение зафиксировано всего в 15 регионов России. По данным сайта https://coronavirus-monitor.ru/ минимальное количество случаев за сутки зафиксировано в следующих регионах:

Нижегородская область. Выявлено 109 случаев. Это минимальное значение с 29 апреля,

Свердловская область. Выявлено 182 случая. Минимальное значение с 25 июня,

Ямало-Ненецкий округ - 92 случая, минимальное значение с 18 июня,

Алтайский край - 95 случаев, минимальное значение с 5 июля,

Новосибирская область – 95 случаев, минимальное значение с 3 июля,

Чувашская республика – 34 случая. Минимальное значение с 23 апреля,

Ивановская область – 22 случая, минимальное значение с 16 мая,

Тамбовская область – 28 случаев, минимальное значение с 26 апреля,

Ленинградская область – 32 случая, минимальное значение с 29 апреля,

Республика Татарстан – 29 случаев. Минимальное значение с 25 апреля,

Северная Осетия – 9 случаев, минимальное значение с 17 апреля,

Камчатский край – 13 случаев. Минимальное значение с 15 мая,

Калининградская область – 4 случая. Минимальное значение с 22 июня,

Республика Алтай – 5 случаев. Что является минимальным за период с 20 июня.