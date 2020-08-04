Какие регионы России заявили о минимальном приросте коронавируса за последние сутки

Алтайский край заявил о минимальном количестве случаев коронавируса, выявленном за последние сутки. Интересно, что по данным оперштаба России в стране также подтвердилось меньшее количество случаев, чем обычно. Всего по России подтверждено 5 159 новых случаев инфицирования. Ранее меньшее количество было обнаружено только в апреле 2020 года.
О минимальной динамике за сутки сообщили сразу несколько регионов России. Падение зафиксировано всего в 15 регионов России. По данным сайта https://coronavirus-monitor.ru/ минимальное количество случаев за сутки зафиксировано в следующих регионах:
В Алтайском крае уменьшилось число вновь выявленных случаев коронавируса