В Барнауле из-за ремонта теплосети ненадолго отключили горячую воду

Во вторник, 4 августа, в Барнауле в связи с работами на тепловых сетях временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для 6 тысяч жителей города. Это нужно, чтобы ввести в эксплуатацию капитально отремонтированные участки тепловых сетей.
Ограничения подачи горячего водоснабжения коснутся жителей улиц: Г. Исакова, Матросова, Телефонной, А. Петрова, Дорожной, Советской Армии, Микронной, Коммунаров. Всего под временное отключение попадают 5870 жителей (52 дома, 3 детских сада, 3 школы и 6 административных зданий). Это необходимо, чтобы снова подключить жителей к обновленной тепловой сети (все это время горячая вода подавалась по резервной линии). После реконструкции теплосети необходимо кратковременное отключение ресурса.
Реконструирована квартальная теплосеть 1970 года постройки, диаметром 300мм. Протяженность участка - 142 м, заменено 284 м трубопровода.
Список всех объектов, где будет ограничена подача ресурса, с указанием времени отключения — отмечен на карте:
Пояснения к карте:
Сибирская генерирующая компания продолжает реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего в городе в 2020 году планируется заменить более 32 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.