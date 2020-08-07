В Барнауле из-за ремонта теплосети ненадолго отключили горячую воду

Новости компаний 04.08.2020 19:10 662

Во вторник, 4 августа, в Барнауле в связи с работами на тепловых сетях временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для 6 тысяч жителей города. Это нужно, чтобы ввести в эксплуатацию капитально отремонтированные участки тепловых сетей.

Ограничения подачи горячего водоснабжения коснутся жителей улиц: Г. Исакова, Матросова, Телефонной, А. Петрова, Дорожной, Советской Армии, Микронной, Коммунаров. Всего под временное отключение попадают 5870 жителей (52 дома, 3 детских сада, 3 школы и 6 административных зданий). Это необходимо, чтобы снова подключить жителей к обновленной тепловой сети (все это время горячая вода подавалась по резервной линии). После реконструкции теплосети необходимо кратковременное отключение ресурса.

Реконструирована квартальная теплосеть 1970 года постройки, диаметром 300мм. Протяженность участка - 142 м, заменено 284 м трубопровода.

Ограничения пройдут в период с 04 августа 15.00 до 05 августа 03.00

Список всех объектов, где будет ограничена подача ресурса, с указанием времени отключения — отмечен на карте:

Пояснения к карте:

Желтые — отключения из-за повреждения на теплосети;

Оранжевые — реконструкция и капитальные ремонты теплосетей 2020.

Зеленые — подача воды возобновлена.

Если над домом не стоит никакой знак, но горячей воды нет - обращайтесь в вашу управляющую компанию.

Сибирская генерирующая компания продолжает реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего в городе в 2020 году планируется заменить более 32 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.