7% предприятий малого бизнеса на Алтае не оклемались от пандемии

6,9% субъектов малого и среднего бизнеса в Алтайском крае не возобновили работу из-за пандемии – это 5,5 из 79,3 тысяч компаний и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Приостановлена деятельность предприятий, работающих в секторах кино, спорта, развлечений, допобразования, стоматологии, розничной торговли и прочих. В сложившейся ситуации бизнес активно использует программы господдержки.
Так, кредиты под 2% на возобновление деятельности и выплату зарплаты сотрудникам запросили 4,1 тысячи организаций (на общую сумму свыше 8,1 млн рублей). Почти тысяча предпринимателей воспользовались беспроцентными займами на сумму почти 2,2 млн рублей.
Грозит ли спортзалам "Рельеф" закрытие, почему меры поддержки приносят еще больше потерь и что бизнесмен заложил в ломбард
Мда уж, нынче тяжело приходится бизнесменам. Да и не только им, будем честны. Всем в этом году досталось по самые не балуй... Правда услышала случайно недавно, что моя коллега решила втихушку пойти на курсы по повышению квалификации. Если я правильно поняла ее, то в какой-то НАСТ, как я поняла, то она сюда хотела пойти https://nastobr.com/ Говорит пока все страдают, я быстренько пройду курсы и буду больше получать... Теперь звучит очень заманчиво, ведь как говорила еще моя мама, самое лучшее вложение - это в свое образование...