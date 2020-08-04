7% предприятий малого бизнеса на Алтае не оклемались от пандемии

Новости 04.08.2020 17:35 1891

6,9% субъектов малого и среднего бизнеса в Алтайском крае не возобновили работу из-за пандемии – это 5,5 из 79,3 тысяч компаний и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Приостановлена деятельность предприятий, работающих в секторах кино, спорта, развлечений, допобразования, стоматологии, розничной торговли и прочих. В сложившейся ситуации бизнес активно использует программы господдержки.

Так, кредиты под 2% на возобновление деятельности и выплату зарплаты сотрудникам запросили 4,1 тысячи организаций (на общую сумму свыше 8,1 млн рублей). Почти тысяча предпринимателей воспользовались беспроцентными займами на сумму почти 2,2 млн рублей.

В Алтайском фонде микрозаймов с начала 2020 года алтайские бизнесмены взяли почти 500 млн рублей.