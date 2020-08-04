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7% предприятий малого бизнеса на Алтае не оклемались от пандемии

Новости
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6,9% субъектов малого и среднего бизнеса в Алтайском крае не возобновили работу из-за пандемии – это 5,5 из 79,3 тысяч компаний и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Приостановлена деятельность предприятий, работающих в секторах кино, спорта, развлечений, допобразования, стоматологии, розничной торговли и прочих. В сложившейся ситуации бизнес активно использует программы господдержки.

Так, кредиты под 2% на возобновление деятельности и выплату зарплаты сотрудникам запросили 4,1 тысячи организаций (на общую сумму свыше 8,1 млн рублей). Почти тысяча предпринимателей воспользовались беспроцентными займами на сумму почти 2,2 млн рублей.

В Алтайском фонде микрозаймов с начала 2020 года алтайские бизнесмены взяли почти 500 млн рублей.
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Грозит ли спортзалам "Рельеф" закрытие, почему меры поддержки приносят еще больше потерь и что бизнесмен заложил в ломбард

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Крис

Мда уж, нынче тяжело приходится бизнесменам. Да и не только им, будем честны. Всем в этом году досталось по самые не балуй... Правда услышала случайно недавно, что моя коллега решила втихушку пойти на курсы по повышению квалификации. Если я правильно поняла ее, то в какой-то НАСТ, как я поняла, то она сюда хотела пойти https://nastobr.com/ Говорит пока все страдают, я быстренько пройду курсы и буду больше получать... Теперь звучит очень заманчиво, ведь как говорила еще моя мама, самое лучшее вложение - это в свое образование...

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