Росстат изучает здоровье жителей Алтайского края 

С 3 августа по 1 сентября в Алтайском крае Росстат будет проводить исследование здоровья населения. Об этом сообщается на сайте Алтайкрайстата.
Последнее подобное исследование проходило в 2019 году. Согласно полученным результатам, ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднестатистического россиянина составила 60,3 года. В Алтайском крае показатель оказался на 3,5 года ниже – 56,8 года.
Нынешним опросом планируется охватить 945 алтайских домохозяйств. При этом данные будут вноситься со слов респондентов без предъявления каких бы то ни было документов. Информация о детях до 15 лет предоставляется родителями или опекунами.
В России здорового образа жизни, по последним данным, придерживались 12% граждан (от 15 лет и старше), в Алтайском крае - 6,6%. Самый высокий показатель продемонстрировала Ингушетия (48,8%), самый низкий - Бурятия и Чукотка (1% и менее).
С февраля по июнь 2020 года доля россиян, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, увеличилась с 38,1% до 44,6%