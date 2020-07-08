Росстат изучает здоровье жителей Алтайского края

Новости 04.08.2020 16:20 997

С 3 августа по 1 сентября в Алтайском крае Росстат будет проводить исследование здоровья населения. Об этом сообщается на сайте Алтайкрайстата.

Последнее подобное исследование проходило в 2019 году. Согласно полученным результатам, ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднестатистического россиянина составила 60,3 года. В Алтайском крае показатель оказался на 3,5 года ниже – 56,8 года.

Наиболее высокая прогнозируемая продолжительность здоровой жизни отмечалась в республиках Северного Кавказа (66-67 лет), а наиболее низкая - на Чукотке (49 лет).

Нынешним опросом планируется охватить 945 алтайских домохозяйств. При этом данные будут вноситься со слов респондентов без предъявления каких бы то ни было документов. Информация о детях до 15 лет предоставляется родителями или опекунами.

В России здорового образа жизни, по последним данным, придерживались 12% граждан (от 15 лет и старше), в Алтайском крае - 6,6%. Самый высокий показатель продемонстрировала Ингушетия (48,8%), самый низкий - Бурятия и Чукотка (1% и менее).