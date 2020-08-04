Пик безработицы в Алтайском крае придется на осень

Новости 04.08.2020 14:31 1847

Безработица в Алтайском крае продолжает расти и пока не достигла своего максимального показателя. Но к концу года ситуация должна стабилизоваться. Такие прогнозы дала на пресс-конференции 4 августа начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

«Ситуация пока напряженная. Улучшения будут после снятия ограничений. Но, скорее всего, пик безработицы еще не наступил. Мы ожидаем его в третьем квартале года, в сентябре-октябре. Благодаря уборочной кампании и отопительному сезону, к концу года будет улучшение», - сказала Капура.

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Сегодня на 10 вакансий (а всего их более 16,5 тысяч) приходится 23 соискателя. Официальный статус безработного имеют 34,8 тысяч человек.

Но при этом пандемия пока никак не изменила структуру рынка труда. По словам чиновницы, экономика края довольно гибкая за счет большого количества ИП, малого и среднего бизнеса.

Как и до пандемии, самый высокий спрос специалистов IT-сферы, высококвалифицированных инженеров и техников, врачей, учителей. А вот ряд профессий скоро исчезнут. Это кассиры, лифтеры, смотрители музеев, билетеры, сборщики операционных систем. Но не столько из-за пандемии, сколько из-за автоматизации процессов.

Не было серьезного увеличения и миграции трудовых сил.