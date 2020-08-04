Почти четверть выявленных в Сибири пациентов с коронавирусом еще болеют

Аналитика 04.08.2020 13:52 5945

В июле количество одномоментно болеющих коронавирусом резко увеличилось. В пиковые дни количество болеющих выросло более чем в 2,5 раза от первоначальных значений. На данный момент в СФО почти четверть всех случаев коронавируса находится в статусе "заражен". «Политсибру» проанализировал, как вел себя коронавирус в Алтайском крае летом и что происходит сейчас в регионах Сибирского федерального округа.

Как изменилась динамика болеющих в Алтайском крае

Количество зараженных в данный момент более информативно, чем общее число заражений. Последнее в меньшую сторону измениться не может, и вне зависимости от ситуации будет показывать высокие показатели. А вот с количеством активно болеющих возможны варианты, На 1 июня в Алтайском крае одномоментно болело 1098 человек. К 1 июля эта цифра даже уменьшилась, правда незначительно – 1051 человек. За весь июнь самые большие цифры по этому показателю пришлись на 8 июня – 1246 человек. Вероятнее всего, это связано с тем, что ранее были обнаружены вспышки в нескольких крупных лечебных учреждениях края. Напомним, 2 июня появилась информация о вспышке коронавируса в онкологическом диспансере, ранее было заявлено о заражении коронавирусом сотрудников и пациентов БСМП.

Интересно, что накануне в Алтайском крае был введен первый этап смягчения ограничительных мер.

К 20 июня показатель упал до значений менее 1000, а затем начал вновь нарастать. Пиковых значений он достиг 20 июля, когда в регионе было зафиксировано 2701 активно болеющий пациент. С начала июля в регионе активно увеличивалось число вновь выявленных случаев коронавируса. Максимального значения оно достигло 15 июля – 246. Минздрав региона был вынужден увеличить количество ковидных госпиталей.

Доля выздоравливающих от коронавируса в Алтайском крае снизилась на 8% Новости 14.07.2020 17:35

К концу июля доля активно болеющих вновь упала, однако в начале августа отмечается вновь отмечается рост боленющих пациентов с коронавирусом. По данным на утро 4 августа, в регионе 2003 активно болеющих коронавирусом пациента.

Как болеют коронавирусом пациенты в СФО?

В то же время произошли некоторые изменения и в других регионах СФО. К примеру на первое место по абсолютным цифрам выявленных случаев коронавируса вышла Иркутская область. В регионе 4 793 активно болеющих пациентов. А вот в Красноярском крае ситуация явно улучшилась. Несмотря на достаточно высокие абсолютные показатели - 13 550 случаев в регионе, активно болеющих пациентов там только 1365. Новосибирская область, также опережающая Алтайский край по абсолютным цифрам, тоже имеет только 1402 активно болеющих пациента. В Омской области болеют 2 514 человек из 7 102 выявленных с начала пандемии. Меньше всего болеющих в республике Хакассия – 346 человек.

«Политсибру» посчитал долю болеющих пациентов в регионах СФО от общего количества выявленных случаев коронавируса в регионе: