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Почти четверть выявленных в Сибири пациентов с коронавирусом еще болеют

Аналитика
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В июле количество одномоментно болеющих коронавирусом резко увеличилось. В пиковые дни количество болеющих выросло более чем в 2,5 раза от первоначальных значений.  На данный момент в СФО почти четверть всех случаев коронавируса находится в статусе "заражен".  «Политсибру» проанализировал,  как вел себя коронавирус в Алтайском крае летом и что происходит сейчас в регионах Сибирского федерального округа.  

Как изменилась динамика болеющих в Алтайском крае

Количество зараженных в данный момент более информативно, чем общее число заражений. Последнее в меньшую сторону измениться не может, и вне зависимости от ситуации будет показывать высокие показатели.  А вот с количеством активно болеющих возможны варианты, На 1 июня в Алтайском крае одномоментно болело  1098 человек.  К 1 июля эта цифра даже  уменьшилась, правда незначительно – 1051 человек.  За весь июнь самые большие цифры по этому показателю пришлись на 8 июня – 1246 человек.   Вероятнее всего, это связано с тем, что ранее были обнаружены вспышки в нескольких крупных лечебных учреждениях края.  Напомним,  2 июня появилась информация о вспышке коронавируса в онкологическом диспансере,  ранее было заявлено о  заражении коронавирусом сотрудников и пациентов БСМП. 

Интересно, что накануне в Алтайском крае был  введен первый этап смягчения ограничительных мер. 

К 20 июня показатель упал до значений менее 1000, а затем начал  вновь нарастать.  Пиковых значений он достиг 20 июля, когда в регионе было зафиксировано 2701 активно болеющий пациент.  С начала июля в регионе активно увеличивалось число вновь выявленных случаев коронавируса. Максимального значения оно достигло 15 июля – 246.  Минздрав региона был вынужден увеличить количество ковидных госпиталей. 

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К концу июля доля активно болеющих вновь упала, однако в начале августа отмечается вновь отмечается рост боленющих пациентов с коронавирусом. По данным на утро 4 августа, в регионе 2003 активно болеющих коронавирусом пациента.

Как болеют коронавирусом пациенты в СФО?

В то же время произошли некоторые изменения и в других регионах СФО.  К примеру на первое место по абсолютным цифрам  выявленных случаев коронавируса вышла Иркутская область.  В регионе 4 793  активно болеющих пациентов.  А вот в Красноярском крае ситуация явно улучшилась. Несмотря на достаточно высокие абсолютные показатели - 13 550 случаев в регионе, активно болеющих пациентов там только 1365.  Новосибирская область, также опережающая Алтайский край по абсолютным цифрам,  тоже имеет только 1402 активно болеющих пациента. В Омской области  болеют 2 514 человек из 7 102 выявленных с начала пандемии.  Меньше всего болеющих в республике Хакассия – 346 человек.

«Политсибру» посчитал долю болеющих пациентов в регионах СФО от общего количества выявленных случаев коронавируса в регионе:   

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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