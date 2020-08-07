АлтГТУ получил более полусотни дополнительных бюджетных мест

Новости компаний 04.08.2020 13:15 521

Алтайскому государственному техническому университету им. И.И. Ползунова дополнительно выделено 51 бюджетное место по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета. И теперь 1899 человек могут поступить в технический вуз бесплатно.

Бюджетные места дополнительно выделены по следующим направлениям и специальностям: «Строительство», «Приборостроение», «Электроэнергетика и электротехника», «Технология продукции и организация общественного питания», «Продукты питания из растительного сырья», «Продукты питания животного происхождения», «Строительство уникальных зданий и сооружений» и «Наземные транспортно-технологические средства».

Министерство науки и высшего образования РФ завершило процесс распределения контрольных цифр приема (бюджетных мест) на 2021/22 учебный год. Соответствующий приказ подписал Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. На 2021/22 учебный год общее число установленных бюджетных мест составило 576,4 тысячи, из которых 33,7 тысячи – дополнительные бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета, выделенные во исполнение послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года. Начиная с этого года фокус при распределении бюджетных мест смещается на региональные вузы.

«Уже с 2021 года, причём ежегодно, мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы. И прежде всего, конечно, в такие регионы, которые нуждаются в современных молодых перспективных кадрах», – заявил Президент.

По мнению Министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, увеличение числа бюджетных мест в 2021 году будет способствовать тому, что число специалистов, востребованных на рынке труда, увеличится. «В целом по стране произойдёт увеличение бюджетных мест в 2021 году на 9%. Это значит, что больше бюджетных мест будет в большинстве субъектов и во многих университетах. Приоритетом являются кадры для цифровой экономики, поэтому самый большой рост – 18% – по сравнению с 2020 годом по IT-специальностям. На втором месте, согласно запросам регионов, больше всего рост по педагогическим направлениям», – заявил Валерий Фальков. Глава ведомства также добавил, что увеличение бюджетных мест будет происходить ежегодно вплоть до 2024 года.

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, выделение дополнительных бюджетных мест вузу позволит принять больше талантливых ребят и совместно с региональными предприятиями подготовить специалистов для востребованных в Алтайском крае машиностроительной, строительной и энергетической отраслей, пищевой и перерабатывающей промышленности.