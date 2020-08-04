В Алтайском крае подтвердили за сутки менее 100 случаев коронавируса, но количество тяжелых пациентов не уменьшается

Новости 04.08.2020 12:35 2257

Как отмечает оперштаб, впервые за последний месяц количество инфицированных за сутки в Алтайском крае установилось на отметке менее 100 человек. На 4 августа в регионе зарегистрировано 95 новых случаев коронавируса. Из них в Барнауле – 48, Бийске – 10, Новоалтайске – 5, Рубцовске – 4, Яровом и Первомайском районе – по 3, Бурлинском, Троицком, Заринском и Павловском районах – по 2, Камне-на-Оби, Белокурихе, Заринске, Славгороде, Косихинском, Кулундинском, Михайловском, Ребрихинском, Родинском, Суетском, Тальменском, Табунском, Хабарском и Благовещенском районах – по одному случаю.

Таким образом, всего в регионе 9 528 инфицированных. Выписаны по выздоровлению – 7 477. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1 824 человека, из них в госпиталях находятся 896 пациентов, амбулаторное лечение получают 928 пациентов.

В 4 253 случаях у пациентов отмечено бессимптомное течение, у 3 219 заболевших – ОРВИ. Более 2 тысяч пациентов (2056) переносят коронавирусную инфекцию в форме внебольничной пневмонии. Количество тяжелобольных по-прежнему высоко – 102 человека. Из них к аппаратам ИВЛ подключено 32 пациента. За прошедшие сутки скончалось три человека, один из них от COVID-19, в двух случаях к смерти привели иные причины. Всего за весь период скончалось 227 человек, из них от коронавируса - 90 человек, по иным причинам смерти – 134 человека; на экспертизе – 3 человека.

На 4 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 1 674 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция у 41 675 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 312 945 человек, за сутки - 2822.