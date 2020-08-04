Число безработных в Алтайском крае на фоне пандемии выросло в два раза

Новости 04.08.2020 12:22 2041

Безработица в Алтайском крае в период распространения коронавируса выросла в 2,2 раза в сравнении с прошлым годом. И на 1 августа 2020 года составляет 34,8 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

Безработица растет

Сейчас на бирже труда стоит 34,8 тысяч человек. За последний месяц количество безработных выросло более чем на тысячу человек. Ровно год назад этот показатель составлял 16 тысяч человек.

Еще 13 тысяч человек сейчас работает удаленно, 2,6 тысячи имеют неполную занятость, а 1,4 тысячи человек находятся в простое.

С начала года под официальное сокращение попало 2 тысячи работников. При этом с 1 марта работу потеряли 17,5 тысяч человек, в том числе те, у кого закончились трудовые договоры и сроки сезонных работ, а также уволенные по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины.

При этом сейчас в управлении по труду нет уведомлений от предприятий о массовых сокращениях. В основном убирают ставки, которые были заняты людьми пенсионного возраста, или в результате оптимизации.

По оценке Международной организации труда уровень безработицы в крае еще выше: постоянной работы не имеет более 68 тысяч человек.

Почему этот статус дают не всем

Всего с начала ограничительных мер в службу занятости обратилось более 57 тысяч жителей региона. Официально безработными признано меньше, потому что часть согласилась на предложенные вакансии, а кому-то в этом статусе отказали.

Надежда Капура пояснила, что на то есть несколько причин. Чаще всего, человек не может подтвердить, что вообще где-то работал. Есть случаи фальсификации данных, а где-то приходится собирать дополнительную информацию, что приводит к задержкам по времени. Не получится оформить этот статус, если отказываешься от двух предложенных вакансий по своему профилю.

Если обратившийся не может доказать, что работал официально, то рассчитывать он будет только на минимальное пособие. А оно выросло во время пандемии с 1,5 до 4,5 тысяч. Максимальное пособие тоже стало больше - 12 тысяч рублей. Кроме того, все безработные получают еще и выплаты на несовершеннолетних детей – 3 тысячи рублей в месяц.

«Обращений к нам стало больше, в том числе и потому, что выросли пособия. Часто приходят те, кто работал неофициально: получать выплаты от государства стало выгоднее, чем минималку на своей работе. Есть предложения платить еще больше, и они рассматриваются, но мы понимаем, что не можем создавать иждивенческие настроения, особенно среди низкоквалифицированных работников», - пояснила Надежда Капура.

Теневой сектор

По данным Росстата, в Алтайском крае в теневом секторе трудилось в 2019 году около 27% работающего населения. Это 292 тысячи человек. В основном в сфере торговли, транспортных услуг, сельского хозяйства и строительства, и в основном в селе.

Во время пандемии службы занятости выявили более 12 тысяч человек, которые работали неофициально

Теневая занятость высветила комплекс проблем, которые надо решать, подчеркнула Надежда Капура. И добавила, что в последние время усилиями власти из тени удается выводить более 22 тысяч работников и более 1 тысячи ИП в год.