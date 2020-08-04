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Алтайское Минэкономразвития подвело итоги полугодия

Новости
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В первом полугодии 2020 года, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, зафиксирована умеренная положительная динамика в базовых секторах экономики. Потери оказались небольшими, передаёт пресс-служба Минэкономразвития Алтайского края.

Индекс добывающей промышленности вырос на 20,9%, обрабатывающей - на 0,7% (в целом по РФ этот показатель снизился на 2,3%). Производства пищевой и перерабатывающей промышленности продемонстрировало рост на 7,5% (по РФ - на 6,5%). Наблюдается рост производства мясной и молочной продукции, а также растительного масла и сахара. На 7,9% выросло производство напитков. В сельскохозяйственном секторе объемы производства увеличились на 2,5 % (в сельхозорганизациях – на 4,3 %, у фермеров - на 10,7%).

В сфере непродовольственных товаров произошёл более чем шестикратный рост объемы выпуска изделий из вулканизированной резины, возросло производство шин и покрышек. Значительный рост объемов производства наблюдается у предприятий, выпускающих дезинфицирующие средства.

Грузовики с извёсткой и ещё кое-что. На чём держалась алтайская экономика в последние месяцы?

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Новости

Основные социально-экономические показатели Алтайского края за январь-май 2020 года

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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