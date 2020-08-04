Алтайское Минэкономразвития подвело итоги полугодия

Новости 04.08.2020 11:59 1513

В первом полугодии 2020 года, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, зафиксирована умеренная положительная динамика в базовых секторах экономики. Потери оказались небольшими, передаёт пресс-служба Минэкономразвития Алтайского края.

Индекс добывающей промышленности вырос на 20,9%, обрабатывающей - на 0,7% (в целом по РФ этот показатель снизился на 2,3%). Производства пищевой и перерабатывающей промышленности продемонстрировало рост на 7,5% (по РФ - на 6,5%). Наблюдается рост производства мясной и молочной продукции, а также растительного масла и сахара. На 7,9% выросло производство напитков. В сельскохозяйственном секторе объемы производства увеличились на 2,5 % (в сельхозорганизациях – на 4,3 %, у фермеров - на 10,7%).

В сфере непродовольственных товаров произошёл более чем шестикратный рост объемы выпуска изделий из вулканизированной резины, возросло производство шин и покрышек. Значительный рост объемов производства наблюдается у предприятий, выпускающих дезинфицирующие средства.