Владелец алтайской турбазы «Глобус» заключен под стражу

Новости 04.08.2020 10:50 539

Владелец турбазы «Глобус» Виктор Королёв заключен под стражу. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть Иосифа Кременских и его семьи (жена и две дочери 10 и 16 лет), передаёт пресс-служба алтайского следкома.

Напомним, семья Кременских приехала на турбазу 26 июля 2020 года из Барнаула. В ночь на 27 июля в отключилось электричество и Королёв распорядился занести в бойлерную два бензогенератора, от которых запитал насосную станцию. По данным следствия, от генераторов по номерам распространился угарный газ, которым и отравилась семья Кременских.

Кроме того, выявлены многочисленные нарушения противопожарной безопасности во всех административных, технических и жилых помещениях турбазы, а также безопасности эксплуатации энергоустановок высоковольтного напряжения. Руководство базы обязали привести условия нахождения и проживания на территории, а также здании гостиницы и хозяйственных постройках, как туристов, так и персонала, в соответствие с нормативами. Деятельность туристического объекта приостановлена, посетители выселены, объект взят под круглосуточную охрану сотрудников полиции.

Также по указанию прокурора Алтайского края Александра Руднева организовано проведение прокурорской проверки.