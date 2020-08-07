В Барнауле приступили к запуску горячей воды после опрессовки и ремонтов теплосетей в контуре ТЭЦ-3

Новости компаний 04.08.2020 10:15 591

Специалисты Сибирской генерирующей компании завершают ремонт тепловых сетей в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 и приступают к подключению горячей воды. Однако на некоторых участках работы вынужденно продлятся на срок от 1 до 7 дней из-за повреждений, выявленных при заполнении теплосетей, и затянувшихся капитальных ремонтов. По состоянию на 4 августа подача ресурса возобновлена для 86% потребителей станции.

Часть потребителей ТЭЦ-3 — 21,5 тысяч горожан — начали получать ресурс раньше заявленного срока — 29-31 июля. Для большинства барнаульцев отключение горячей воды завершится в ранее заявленные сроки — 3 августа, и уже вечером горячая вода была подана в их дома. Но в 243 здания горячая вода вернется позже.

Всего к коммуникациям контура Барнаульской ТЭЦ-3 подключены 1 328 многоквартирных домов, 92 детских сада, 49 школ, 344 административных здания и частный сектор.

Первая причина повреждения, которые возникли при запуске теплоносителя в систему. 13 повреждений влияют на подачу ресурса жителям. В связи с чем под продление отключения горячей воды попадают:

По 4 августа — 3 образовательных учреждения;

До 5 августа — 84 многоквартирных дома и 34 социальных учреждения;

До 6 августа — 7 многоквартирных домов и 1 социальное учреждение;

Вторая причина — незавершенные работы на 6 участках ремонтной кампании СГК этого года, которые требуют отключения ресурса. Во время проведения земельных работ специалисты обнаружили, что состояние железобетонных оснований хуже, чем предполагалось, часть были разрушены на 100% из-за чего придется увеличить объемы замены конструкций, а значит и времени на это потребуется больше. Помимо этого, возникли задержки в поставке некоторых необходимых для завершения ремонтов деталей — компенсаторов, задвижек. После того, как стало ясно, что эти конструктивные элементы не будут доставлены в Барнаул к нужным датам, специалисты начали поиск других решений и искать поставщиков, которые смогут доставить их быстрее. Благодаря этому просрочку подачи горячей воды удалось сократить.

Но некоторым домам ресурс все же будет подан с задержкой:

7 августа — 17 многоквартирных домов и 18 административных зданий и социальных учреждений Юрина, Северо-Западная, А. Петрова, Г. Исакова, Власихинская и др;

10 августа — 54 многоквартирных домов и 29 административных зданий и социальных учреждений по Павловскому тракту, улицам 50 лет СССР, Георгиева, Анатолия, Никитина, М. Горького и пос. Новосиликатный;

Все адреса домов, попавших под отключение, отмечены на карте:

Список адресов будет изменятся по мере устранения повреждений и завершению работ. Мониторинг запуска можно наблюдать на портале СГК, а также в официальном telegram-канале компании в Барнауле. Его можно найти в поиске по названию «СГК Барнаул», по нику @sgk_barnaul, либо перейдя с телефона по ссылке https://tlgg.ru/sgk_barnaul.

Напомним, что гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и ремонт трубопроводов в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 стартовали 13 июля. В результате опрессовки на тепловых сетях обнаружено 228 повреждений, из которых 160 уже устранены.

Сибирская генерирующая компания приносит свои извинения жителям, за доставленные неудобства. Специалисты проводят работы насколько это возможно оперативно и делают все для скорейшего возобновления подачи горячей воды для всех барнаульцев.