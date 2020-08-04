Депутат Александр Терентьев обогнал всех в медиарейтинге за июль

Рейтинги 04.08.2020 9:45 2012

Чаще других депутатов Госдумы в июле краевые СМИ упоминали лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева. Ему удалось обогнать Александра Прокопьева, который занимал первое место уже много месяцев.

В конце июля Терентьев вместе с однопартийцами представил журналистам экспертный доклад с комплексом неотложных мер по изменению социально-экономической ситуации в стране. Новости о программе по борьбе с бедностью и позволили Терентьеву вырваться на первую строчку рейтинга.

«Серебро» в июле забрали сразу три депутата. Даниил Бессарабов комментировал меры поддержки многодетным семьям, также высказался о случае с избиением подростка в Каменском районе. Наталья Кувшинова активно комментировала поправки в Конституцию РФ, и обратилась в Росавиацию, с просьбой включить полеты в Белокуриху в перечень субсидируемых направлений. А Александр Прокопьев открыл футбольную площадку для детей в сквере Химиков в Барнауле. Площадка была построена в сжатые сроки на средства фондов Прокопьева и Фонда Героя России, депутата ГД Владимира Шаманова «Защитники Отечества».

Третье в июле у Валерия Елыкомова. Большинство его упоминаний связаны с рейтингом, который составил «Депутат Клуб». Эксперты подсчитали медийность, эффективность и переизбираемость парламентариев. В рейтинге полезности Елыкомов занимает 393 место, это ниже, чем остальные представители Алтайского края. Зато возможность пойти на новый срок эксперты оценивают как «среднюю». Также в июле Елыкомов дал большое интервью «Алтапрессу», его разобрали на цитаты некоторые краевые СМИ.

В целом в июле медиактивность депутатов была больше, чем в прошлом месяце. Во многом на упоминаемость повлияла публикация рейтинга полезности парламентариев от «Депутат Клуба». Результаты исследования опубликовали большинство краевых СМИ, подробно разобрав все показатели думцев.