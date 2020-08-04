Ракшин купил недвижимость в Москве за 2,5 млрд

Новости 04.08.2020 9:30 2608

Компания «Первый» стала единственным участником аукциона по продаже здания Мещанинова подворья неподалёку от Кремля и парковки на Ильинке площадью 12 тысяч кв. м. Площадь подворья составляет 10,6 тысяч кв. м, его стоимость - 2,6 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости».

Недвижимость ранее принадлежала банку «Траст». Директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев отметил, что здание Мещанинова подворья требует еще и дополнительных затрат на реновацию или реконструкцию и не все компании в состоянии понести такие расходы.

Мещаниново подворье, или торговое подворье купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых, построено в конце XVIII в. (достраивалось до 1880-х гг.), часть здания – памятник культурного и исторического наследия.

Сообщается, что на протяжении последних лет Ракшины активно приобретают недвижимость в столице. Так, у структуры «Ростелекома» они приобрели здание Центрального телеграфа (12 тысяч кв. м), у фонда VTBC-Ashmore Real Estate Partners – офисно-складской комплекс на 21 тысячу кв. м. «Первый» также участвовал в торгах за здание Минэкономразвития на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, однако на аукционе победила структура департамента городского имущества Москвы.