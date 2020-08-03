На пересечении Власихинской и Павловского тракта будет частично ограничено движение транспорта

Новости компаний 03.08.2020 19:30 244

С 4 по 28 августа - на время проведения ремонта магистральной теплосети - будет частично ограничено движение транспорта на участке улицы Власихинской перед её пересечением с Павловским трактом. Полосы будут перекрывать поочередно, чтобы не закрывать полностью оживленный участок дороги.

На минувшей неделе здесь начались работы по замене 400 метров двух магистральных трубопроводов диаметром 1000 мм. Они подают теплоноситель от Барнаульской ТЭЦ-3 в город. Эти трубопроводы проходят под проезжей частью и заменить их без вскрытия дорожного полотна невозможно. На подаче горячей воды барнаульцам это не скажется. Однако после того, как труба будет проложена, необходимо будет кратковременное отключение для того, чтобы ввести этот трубопровод в эксплуатацию.

С 04 по 25 августа ремонтные работы будут проходить по четной стороне.

С 25 августа по 9 сентября будет проводиться ремонт нечётной стороны.

Участок включен в план летних ремонтных работ и являются одним из этапов подготовки Сибирской генерирующей компанией системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2020–2021 годов.

Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Барнауле просят жителей города отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут.