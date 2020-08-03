Более 2 млн держателей карт МИР Россельхозбанка смогут получить кэшбэк за туры по стране

В 2020 году держатели карт МИР Россельхозбанка смогут воспользоваться кэшбэком за туристические поездки по регионам России и получить до 15 тыс. рублей. Вернуть средства за туры можно будет в рамках государственной программы стимулирования поездок по стране, разрабатываемой Ростуризмом совместно с оператором платежной системы «МИР». В настоящий момент в Россельхозбанке более 2 млн клиентов являются держателями карт МИР.
Клиенты РСХБ, расплатившиеся картой МИР за пакетный тур, получат кэшбэк на эту карту от 5 до 15 тыс. рублей. Объем возвращаемых средств будет зависеть от туристической путевки. По предварительной информации акцию запустят в августе текущего года.
Согласно условиям акции владельцы карт МИР приобретают тур на пять ночей с проживанием в гостинице. Наличие круизных маршрутов с проживанием на корабле также соответствует условиям специального предложения. При этом общая стоимость пакетного тура должна быть не ниже 25 тысяч рублей, и распространяться акция будет на путевки, приобретенные онлайн на сайте туроператора.
В рамках программы также сформированы два списка из субъектов России для туристических поездок. В первый список вошли 44 региона, в которых акция будет действовать с 15 августа по 20 декабря. Второй список включает 11 регионов, которые можно будет посетить с 1 октября до 20 декабря.
«Мы рады еще одной инициативе государства поддержать граждан и туроператоров в такое непростое время. Теперь у наших клиентов появилась возможность получить кэшбэк по картам МИР и сэкономить средства на путевки по стране. Уверены, что такое предложение позволит гражданам получить много положительных впечатлений от поездок по России», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.