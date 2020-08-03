Более 2 млн держателей карт МИР Россельхозбанка смогут получить кэшбэк за туры по стране

Новости компаний 03.08.2020 19:00 241

В 2020 году держатели карт МИР Россельхозбанка смогут воспользоваться кэшбэком за туристические поездки по регионам России и получить до 15 тыс. рублей. Вернуть средства за туры можно будет в рамках государственной программы стимулирования поездок по стране, разрабатываемой Ростуризмом совместно с оператором платежной системы «МИР». В настоящий момент в Россельхозбанке более 2 млн клиентов являются держателями карт МИР.

Клиенты РСХБ, расплатившиеся картой МИР за пакетный тур, получат кэшбэк на эту карту от 5 до 15 тыс. рублей. Объем возвращаемых средств будет зависеть от туристической путевки. По предварительной информации акцию запустят в августе текущего года.

Согласно условиям акции владельцы карт МИР приобретают тур на пять ночей с проживанием в гостинице. Наличие круизных маршрутов с проживанием на корабле также соответствует условиям специального предложения. При этом общая стоимость пакетного тура должна быть не ниже 25 тысяч рублей, и распространяться акция будет на путевки, приобретенные онлайн на сайте туроператора.

Тур стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей предполагает кэшбэк 5 тысяч рублей. При покупке путевки в ценовом диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей клиент Банка сможет вернуть 10 тысяч рублей. Максимальный кэшбэк составит 15 тысяч рублей за более дорогую поездку или при покупке двух туров по одной карте.

В рамках программы также сформированы два списка из субъектов России для туристических поездок. В первый список вошли 44 региона, в которых акция будет действовать с 15 августа по 20 декабря. Второй список включает 11 регионов, которые можно будет посетить с 1 октября до 20 декабря.