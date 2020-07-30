Недвижимость в Барнауле подорожала

Новости 03.08.2020 18:20 279

Средневзвешенная стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в России за месяц снизилась на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер. В годовом выражении падение составило 7%. Об этом сообщает "ЦИАН".

При этом, в городах-миллионниках средневзвешенная стоимость квадратного метра за прошедший месяц снизилась на 3,3%, а в городах с численностью населения от 500 тысяч человек до 1 млн - увеличилась на 1,9%. По данным "Алтайского портала недвижимости", в Барнауле средняя стоимость кв. м выросла на 300 рублей.

Издание объясняет это тем, что что на продажу выставляются элитные квартиры и дома разорившихся во время пандемии бизнесменов, которые теперь распродают коммерческие и жилые помещения, чтобы выплатить кредиты. Также немного выросла стоимость новостроек - сильнее всего выросли цены на долевки в центре, имеющие высокий спрос и ограниченное предложение. Коммерческая же недвижимость подешевела в пределах 500 рублей за кв. м.

Как отмечают аналитики "ЦИАН", рост цен на жильё характерен для всего Сибирского федерального округа.