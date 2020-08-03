АлтГТУ приглашает абитуриентов на онлайн-встречи

Новости компаний 03.08.2020 17:45 266

С 3 по 7 августа включительно Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова запускает серию видеоконференций с абитуриентами.

Абитуриенты смогут лично познакомиться, пообщаться в онлайн-формате и задать вопросы деканам факультетов, директорам институтов и ответственному секретарю приемной комиссии. Представители факультетов расскажут о своих образовательных программах и направлениях подготовки, уточнят вопросы, связанные с поступлением и обучением в университете, условий перевода, уникальных стипендиальных программах и т.д. По вторникам и четвергам к видеоконференции присоединятся проректоры университета.

Так, сегодня на вопросы абитуриентов отвечали руководители технологического колледжа АлтГТУ, факультета информационных технологий, энергетического факультета, института экономики и управления.

Завтра, 4 августа, онлайн-общение начнется с 12:00 с деканом института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, дальше разговор продолжится с руководителем строительно-технологического факультета. В этот же день вопросы можно будет задать проректору по учебной работе, ответственному секретарю приемной комиссии, директору института архитектуры и дизайна, декану заочного института.

5 августа на вопросы абитуриентов ответят руководители факультета специальных технологий, факультета информационных технологий, факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта, технологического колледжа АлтГТУ.

6 августа к онлайн-встречам приглашают поступающих в институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии, энергетический факультет, институт экономики и управления и заочный институт.

7 августа видеоконференция пройдет с деканами факультета специальных технологий, строительно-технологического факультета, факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта, института архитектуры и дизайна.