Как изменился индекс заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае за неделю

Новости 03.08.2020 17:20 751

Индекс заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек превысил отметку 400 случаев. В статистике учитываются все официально подтвержденные случаи инфицирования с начала пандемии.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за неделю с 28 июля по 3 августа показатель заболеваемости на 100 тысяч человек в Алтайском крае увеличился. И составил 400,1.

Регион по-прежнему находится в середине рейтинга субъектов СФО по заболеваемости. При этом увеличился он на 32,6 пункта с 28 июля по 3 августа и на 46,3 пункта с 21 по 27 июля.

В среднем по Сибири коэффициент распространенности заболевания вышел на уровень 419,8. За неделю он увеличился на 33,1 пункта. Общероссийский индекс достиг уровня 583,1 на 100 тысяч населения.

С наименьшими показателями среди регионов СФО остается Кемеровская область, где на 100 тысяч приходится 139,9 случаев COVID-19. Самый высокий коэффициент в СФО в республике Тыва – 19933,2 подтвержденных случаев. Кстати этот регион входит в тройку лидеров по распространенности заболевания среди всех субъектов России.