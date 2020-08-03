Операция «Мелиорация»: почему семилетняя программа строительства оросительных систем на Алтае провалилась

Новости 03.08.2020 16:40 616

3 августа глава алтайского Минсельхоза Александр Чеботаев доложил губернатору, что площадь гибели сельскохозяйственных культур в регионе из-за аномальной засухи составила 159,1 тысячи га. Такие данные представили 238 хозяйств из 30 муниципальных образований края, передаёт пресс-служба министерства. Документы направлены на экспертизу.

«В настоящее время в крае прошли обильные дожди. На 50% территории объем осадков превысил месячную норму. Выпавшие осадки положительно отразятся на формировании урожая масличных культур, в том числе сои и подсолнечника, а также кукурузы на силос», - рассказал министр.

В данный момент определяется размер понесённого алтайскими аграриями ущерба. Ранее он оценивался в размере, примерно, 7 млрд рублей – это около 15% годовой выручки края от продажи зерна. Критическое снижение урожайности фиксировалось в 44 из 59 районах Алтайского края.

От засухи 2020 года серьёзно пострадали многие субъекты РФ. Однако, некоторые оказались от неё защищены. Так, например, Минсельхоз Татарстана сообщал, что дефицита влаги на полях нет. Это напрямую связано с серьёзными вложениями республики в мелиоративные проекты. В агрофирмах с пашней более 500 га установлены растворные узлы, защищено свыше 3 млн га посевов. Между тем, в 2020 году в Алтайском крае как раз завершается семилетняя программа господдержки мелиорации. Насколько же эффективной она оказалась?

Мелиорация по-алтайски: давайте сами

К началу 90-х годов орошаемые площади в Алтайском крае составляли около 200 тысяч га. Занимая менее 2% посевных площадей, они давали свыше 10% всех кормов для животных. К 2011 году количество орошаемых площадей сократилось в 10 раз – до 20 тысяч га (2019 год – 19,7 тысяч га). Для исправления ситуации была принята соответствующая госпрограмма на 2014-2020 годы. Уже сейчас её можно считать благополучно провалившейся.

Предполагалось, что программа будет реализована в 2 этапа: 2014-2016 и 2017-2020 годы. Подвох заключался в том, что власти вовсе не планировали финансировать строительство мелиоративных комплексов. Согласно программе, создавать их должны были сами сельхозпроизводители, а краевые власти намеревались лишь частично субсидировать их затраты. Так, на 2020 год предусматривалось вложение в мелиорацию 570,1 млн рублей, при этом, из краевого бюджета должно было быть выделено лишь 27,5 млн. Разумеется, аграрии вкладывать в мелиорацию сотни миллионов не спешили.

«Реализация государственной программы «Развитие мелиорации земель Алтайского края сельскохозяйственного назначения» сдерживается необходимостью вложения серьезных инвестиций для осуществления ее мероприятий. Высокая стоимость строительства (реконструкции) 1 га оросительных систем, необходимость подготовки проектно-сметной документации и экспертизы проекта приводят к большим затратам, что большинство сельхозтоваропроизводителей края не может себе позволить. При этом нет определенности в объемах и механизмах государственной поддержки этого направления из федерального бюджета на среднесрочный период, что в итоге замедляет процесс ввода оросительных систем и закладки лесополос», – сообщается в итоговом докладе алтайского Минсельхоза за 2019 год.

Согласно отчётам за предыдущие годы, в 2016-2017 годах мероприятий по программе не проводилось. В 2018 году с опозданием (из-за дождей) началось строительство орошаемого участка площадью 310 га в Бурлинском районе. Окончание строительства ожидается в текущем году. Вложения собственника - ООО "Агрострой" - составили 40 млн рублей.

«На сегодняшний день уже заканчиваем, думаю, к концу августа уже запустим орошение участка. В прошлом году, насколько мне известно, субсидий не поступало (я пришёл в компанию в 2019 году), в этом, говорят, должны быть. Ранее у инвестора было желание, завершив создание оросительной системы в Бурлинском районе, реконструировать старые каналы в Немецком национальном (там и скважины есть). Но не знаю, будет ли это реализовано. Вообще по краю многие оросительные каналы попросту заросли, но даже старые – например, в Кулундинском районе – всё равно функционируют», – рассказал исполнительный директор ООО «Агрострой» Александр Барышев.

Операция «Мелиорация»

Очевидно, что для улучшения ситуации требуются более эффективные меры. И похоже, важность восстановления мелиоративного комплекса страны осознаётся на самом высоком уровне. В конце июля российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития РФ дополнительно проработать вопрос о финансировании проекта новой государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса страны. Согласованные предложения должны быть представлены правительству до 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Двумя неделями ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что существующий мелиоративный комплекс создавался в 1960-е - 70-е годы и требует модернизации.

«В ряде регионов это просто жалкое зрелище, он деградировал и просто был разворован в какой-то период. Понятно, это большие инвестиции, очень большие, потому что это капиталоемкая сфера, но, тем не менее, сегодня более 70% оросительных и осушительных систем требуют серьезной модернизации», – указал экс-премьер.

Для Алтайского края модернизация мелиорационного комплекса актуальна, как никогда. Ещё в программе мелиорации 2014-2020 годов отмечалось, что 67% пашни в регионе входит в зону рискованного земледелия, а урожайность многолетних трав на неорошаемых землях вчетверо ниже, чем на орошаемых участках. Мировой опыт показывает, что для обеспечения производства гарантированного объема сельскохозяйственной продукции орошаемые земли должны занимать 10-30% всей площади пашни, тогда как в Алтайском крае этот показатель составляет чуть более 1%.

Среди имеющихся оросительных систем, которые находятся в федеральной собственности или собственности сельхозпроизводителей: Кулундинский магистральный канал, Бурлинская, Чесноковская, Больше-Черемшанская, Лосихинская и другие оросительные системы. В краевой или муниципальной собственности мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений нет.