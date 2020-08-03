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Алтайский Роспотребнадзор: отказ от  вакцинации коронавируса повлечет за собой ограничения

Новости
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Вторая волна коронавируса неизбежно совпадет с ростом сезонных заболеваний, который наступает каждую осень.  Об этом рассказала заместитель главы алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

«Сезон респираторных инфекций начинается как правило с середины сентября, и вторая волна коронавируса прогнозируется примерно в то же время», - уточнила Калинина.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов добавил, что коронавирус не имеет сезонности.  При этом коронавирусная инфекции будет достаточно продолжительное время  циркулировать в популяции,  прогнозируется наслоение инфекций ОРФИ и гриппа и COVID-19.    

«В связи с этим, со стороны министерства здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзора выставлены достаточно жесткие требования к вакцинации населения от гриппа. В этом году уровень охвата населения  вакцинацией от гриппа должен составлять не менее 60 процентов. В прошлом году он был  52%. Это профилактическая мера, которая поможет снизить уровень распространения инфекции и, учитывая наслоение, позволит с меньшими потерями и осложнениями выйти из эпидпроцесса», - пояснил Попов.

Вакцина против гриппа поступит уже в конце августа. Прививочная кампания в этом году будет ограничена по времени. Так как вслед за этой кампанией ожидается еще одна – вакцинация  от коронавируса. Минздрав ожидает промышленного выпуска вакцины от COVID-19, испытания которой завершены.

«Наивысшее формирование иммунной прослойки – социальные объекты: школы, соцучреждения учреждения здравоохранения, транспортная сеть, торговые сети, сотрудники которых взаимодействуют с покупателями.  В этих учреждениях доля охваченных вакцинацией должна составлять  95-100%.  Необходимо также активно иммунизировать неорганизованное население», - уточнил Попов.

При этом  теоретически принудительной вакцинации не предполагается. Как уточнила Ульяна Калинина. Любая иммунизация проводится с согласия гражданина, это гарантирует федеральное законодательство.

«Каждый человек имеет право отказаться от иммунизации, однако он должен понимать что отказ от прививки повлечет за собой ряд ограничений. Например, на работу в тех организациях, в которых эта прививка обязательна», - резюмировала Калинина.  

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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