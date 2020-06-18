В Алтайском крае коронавирусом заразилось 580 медработников

Новости 03.08.2020 14:05 907

За весь период пандемии в регионе заболело 580 медицинских работников из 84 организаций, в том числе, четырёх частных. Об этом на традиционной пресс-конференции онлайн 3 августа рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

«На данный момент нет ни одного закрытого медицинского учреждения в Алтайском крае, - пояснил Дмитрий Попов. Есть больницы, в которых действуют ограничительные мероприятия по ряду отделений. Это краевая Больница скорой медицинской помощи, онкологический диспансер»

На сегодня 513 медработников уже выздоровели, 61 находится под наблюдением в связи с бессимптомным течением инфекции, шестеро проходят лечение в стационарах региона.