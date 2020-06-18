О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

В Алтайском крае коронавирусом заразилось 580 медработников 

Новости
907
0

За весь период пандемии в регионе заболело 580 медицинских работников из 84 организаций, в том числе, четырёх частных. Об этом на традиционной пресс-конференции онлайн 3 августа рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов

«На данный момент нет ни одного закрытого медицинского учреждения в Алтайском крае, - пояснил Дмитрий Попов. Есть больницы, в которых действуют ограничительные мероприятия по ряду отделений. Это краевая Больница скорой медицинской помощи, онкологический диспансер»

На сегодня 513 медработников уже выздоровели, 61 находится под наблюдением в связи с бессимптомным течением инфекции, шестеро проходят лечение в стационарах региона.

Почему медработники Алтайского края жалуются на начисление ковидных выплат

Почему медработники Алтайского края жалуются на начисление ковидных выплат

Новости

В минздраве обсудили вопросы начисления ковидных выплат

733

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000