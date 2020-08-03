В Барнауле из-за ремонта тепловой сети будет ненадолго ограничена подача горячей воды для 16 тысяч жителей

В понедельник, 3 августа, в Барнауле в связи с работами на тепловых сетях временно будет ограничена подача горячего водоснабжения на срок от 12 до 48 часов для 16 тысяч жителей Железнодорожного и Октябрьского районов города. Это нужно, чтобы ввести в эксплуатацию капитально отремонтированные участки тепловых сетей.
В ближайшие дни полностью завершатся работы по монтажу трубопроводов на трех участках, расположенных в районе жилых домов по улице Чихачева, №17; проспекту Ленина, №144 и №159. На время ремонта, проводимых на этих участках, жители получали горячую воду по резервным линиям тепловых сетей. Теперь, когда работы завершены, потребителей нужно вернуть на питание по обновленным теплотрассам, для этого и необходимо кратковременное отключение ресурса.
В связи с завершением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадут:
Последнее отключение в списке планировалось провести на этой неделе, однако этого не произошло из-за неблагоприятных погодных условий. С понедельника на этом участке, где пересекаются две тепломагистрали, установят все необходимое оборудование и введут сеть в эксплуатацию.
Список всех объектов, где будет ограничена подача ресурса, с указанием времени отключения — отмечен на карте:
Пояснения к карте:
Сибирская генерирующая компания продолжает реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего в городе в 2020 году планируется заменить более 32 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.