В Барнауле из-за ремонта тепловой сети будет ненадолго ограничена подача горячей воды для 16 тысяч жителей

Новости компаний 03.08.2020 13:25 360

В понедельник, 3 августа, в Барнауле в связи с работами на тепловых сетях временно будет ограничена подача горячего водоснабжения на срок от 12 до 48 часов для 16 тысяч жителей Железнодорожного и Октябрьского районов города. Это нужно, чтобы ввести в эксплуатацию капитально отремонтированные участки тепловых сетей.

В ближайшие дни полностью завершатся работы по монтажу трубопроводов на трех участках, расположенных в районе жилых домов по улице Чихачева, №17; проспекту Ленина, №144 и №159. На время ремонта, проводимых на этих участках, жители получали горячую воду по резервным линиям тепловых сетей. Теперь, когда работы завершены, потребителей нужно вернуть на питание по обновленным теплотрассам, для этого и необходимо кратковременное отключение ресурса.

В связи с завершением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадут:

На 12 часов, с 9.00 до 21.00 3 августа — 15 многоквартирных дома, 2 детских сада, больница и 2 административных здания по улицам Чеглецова, Чудненко, Чихачева, 40 лет Октября и 5-я Западная. Всего 5 344 жителя.

На 2 суток, С 9.00 3 августа до 9.00 5 августа — 71 многоквартирный дом, 2 детских сада, 2 школы, 2 больницы и 16 административных зданий по улицам Северо-Западная, 80-й Г. Дивизии, Матросова, проспекта Ленина и др. Всего 10 567 жителей.

Последнее отключение в списке планировалось провести на этой неделе, однако этого не произошло из-за неблагоприятных погодных условий. С понедельника на этом участке, где пересекаются две тепломагистрали, установят все необходимое оборудование и введут сеть в эксплуатацию.

Список всех объектов, где будет ограничена подача ресурса, с указанием времени отключения — отмечен на карте:

Пояснения к карте:

Желтые — отключения из-за повреждения на теплосети;

Оранжевые — реконструкция и капитальные ремонты теплосетей 2020.

Зеленые — подача воды возобновлена.

Если над домом не стоит никакой знак, но горячей воды нет - обращайтесь в вашу управляющую компанию.

Сибирская генерирующая компания продолжает реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего в городе в 2020 году планируется заменить более 32 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.