Кандидатов много, конкуренции мало. Кто идет на выборы в АКЗС и какие у них шансы

Аналитика 03.08.2020 12:22 952

Через шесть недель в Алтайском крае пройдут дополнительные выборы в краевое Заксобрание. По итогам голосования 13 сентября будет избрано всего три депутата. На эти вакантные места претендует 16 человек из 8 партий и 3 самовыдвиженца: бизнесмены, студенты, партфункционеры, педагоги, бухгалтер, охранник и несколько безработных. Кто из них имеет реальные шансы, читайте в обзоре «Политсибру».

Конкуренция

Во время этой кампании будет разыграно два городских и один сельский округ. Самый конкурентный из них - № 26, это Октябрьский район Барнаула, где за одно место намерены побороться девять человек. Это представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Партии прогресса» и «Яблока», а также все три самовыдвиженца.

Фаворит гонки – Артем Шамков. Гендиректор барнаульского завода (а также сын в прошлом сенатора, а теперь главы Общественной палаты региона Юрия Шамкова) баллотируется от «Единой России». И это дает ему большое административное преимущество.

Среди тех, кто будет работать в оппозиции к кандидату от партии власти – главный алтайский «яблочник» Александр Гончаренко и экс-кандидат в губернаторы на выборах в 2018 году, экс-кандидат в мэры Барнаула в 2019 году, бизнесмен Андрей Крылов.

Как минимум партийный ресурс есть у коммуниста Антона Арцибашева. Остальных кандидатов вряд ли можно назвать политически конкурентоспособными.

Кандидаты по округу № 26:

Антон Арцибашев, 31 год, КПРФ, секретарь крайкома партии по работе с молодежью, первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ

Александр Гончаренко, 59 лет, «Яблоко», глава регионального отделения партии, председатель краевая общественной организации «Защита и поддержка гражданских прав и инициатив»

Артем Шамков, 30 лет, «Единая Россия», гендиректор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий»

Александр Мокров, 41 год, ЛДПР, охранник в ООО «Частное охранное предприятие «Унита»

Павел Иванченко, «Справедливая Россия», заместитель директора ООО «Гарант-Логистик»

Сергей Аргузов, 21 год, «Партия прогресса», студент АлтГТУ

Марина Василенко, 46 лет, самовыдвижение, домохозяйка

Андрей Крылов, 53 года, самовыдвижение, директор «ПромХимЛаб»

Дмитрий Трегуб, 21 год, самовыдвижение, студент АГУ

Реальная борьба еще может случиться на бийском округе. От единороссов здесь идет бизнесмен Максим Кочев, а от «Справедливой России» Елена Речкова, у которой, по данным «Политсибру», есть поддержка со стороны местного бизнеса.

А вот все кандидаты по округу № 31:

Евгений Хорошилов, 32 года, КПРФ, техник по наладке и испытаниям систем вентиляции и кондиционирования в ООО «СВ-Стандарт»

Григорий Бахтин, 45 лет, «Единая Россия», гендиректор ООО «Специалист»

Светлана Кирилова, 32 года, ЛДПР, управляющая отелем в ООО «СТБ» в Бийске

Илья Соколов, 21 год, «Партия за справедливость!», временно неработающий

Елена Речкова, 34 года, «Справедливая Россия», директор ООО «Технолифт», депутат Думы Бийска

А вот в сельском (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) округе № 12 расклад довольно очевиден. Самые высокие шансы у бизнесмена Кочева. Обратите внимание, что кандидаты ЛДПР и СР (судя по месту их работы) на этой территории даже не живут.

Вот, кто претендует на место по округу № 12:

Татьяна Медведева, 40 лет, КПРФ, главный бухгалтер кредитного потребительского кооператива «Рассвет» в Краснощековском районе

Максим Кочев, 38 лет, «Единая Россия», председатель потребкооператива «ЧарышАгроПродукт», депутат Чарышского Совета депутатов

Людмила Цивилева, 46 лет, ЛДПР, преподаватель в алтайской Академии гостеприимства в Барнауле

Дмитрий Толмачев, 21 год, «Демократическая партия России», студент АлтГТУ

Елена Афанасьева, 52 года, «Справедливая Россия», учитель обществознания в барнаульской школе № 53

Сбор подписей

Сейчас в этом списке все, кто официально выдвинулся на выборы. Некоторым их них для регистрации (и попадания в избирательный список) пришлось собирать подписи избирателей.

Кандидаты от парламентских партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР), а также партия, которая набрала на выборах в Госдуму более 3% голосов («Яблоко») имеют льготу на этих выборах - освобождены от сбора подписей. А вот представители малых партий и самовыдвиженцы обязаны были предоставить в избирком подписные листы с автографами минимум 1805 человек по 26 округу, 1776 – по округу № 12 и 1689 – по округу № 31. При этом при проверке должно быть выявлено не более 5% брака.

Собрать необходимое количество подписей – задача очень непростая. Нужно было найти достаточное количество человек, которые согласятся оставить за кандидата свою подпись, указать паспортные данные, причем вписать все собственноручно. Кроме того, все листы должны быть оформлены по строгим правилам, а сборщикам подписей придется еще и заплатить.

На момент публикации материала статус «зарегистрирован» получили пока только два кандидата. Окончательных список зарегистрированных кандидатов мы увидим после 10 августа, когда комиссия завершит проверку документов. Так что еще не факт, что в избирательных бюллетенях мы увидим Крылова, Василенко, Аргузова, Трегуба, Соколов и Толмачева.

Кому это надо?

До основных выборов в АКЗС (то есть всех 68 депутатов) остается всего лишь год. Именно столько и предстоит отработать трем новым депутатам.

Как ранее говорил «Политсибру» политтехнолог Константин Лукин, для них этом будет скорее репетиция депутатства. Зато на следующих выборах (на которые они, безусловно, пойдут) будет проще: избиратель уже будет их знать, поэтому не придется вкладываться в раскрутку с нуля.

При этом, повторимся, вероятнее всего, по всем трем округам победят именно единороссы. Кандидаты от остальных парламентских партий вряд ли смогут вложить в кампанию столько же сил и денег. В самом начале «Справедливая Россия» предприняла попытку, во всяком случае публично, собрать коалицию с ЛДПР и КПРФ, но ничего из этого не вышло. Каждая партия выдвинула свой список, хотя, очевидно, что в полную силу многие из них бороться не станут. Удовольствие не из дешевых. Но и вообще выпасть из электорального процесса было не правильно.

Любопытно, что к выборам о себе напомнили несколько малых партий. Для них это могло бы стать хорошим поводом заявить о себе, но если их скамейка запасных состоит только из студентов, то заявлять, видимо, не о чем. А Андрей Крылов - теперь, похоже, вечный кандидат. Но вряд ли ему удастся повторить успех губернаторской компании, где он занял последнее место, но уступил ЛДПР и СР всего-то один-два процента голосов.

Три мандата

Три места стали вакантными в феврале и марте 2020 года. Сначала после приговора суда АКЗС лишил мандатов единороссов Ирину Теплову (у нее был 31-й округ) и Андрея Волкова (25 округ). Теплову признали виновной в пособничестве в растрате во время работы с бийским ФНПЦ «Алтай», но срок только условный. А Волкова - в присвоении денег жильцов домов. Отсидеть ему предстоит пять лет в колонии общего режима.

А единоросс-золотодобытчик Валерий Гуминский (округ № 12) покинул АКЗС добровольно, в связи с работой в другом регионе.

И, кстати, в седьмом созыве АКЗС (срок полномочий – 2016-2021 годы) это уже третьи довыборы. Так, 10 сентября 2017 года по 10 округу в парламент избрали Анатолия Вытоптова (от ЕР). Это место освободилось сразу же после полноценных выборов в парламент в 2016 году: Валерий Елыкомов баллотировался и в АКЗС и Госдуму, и ушел работать в российский парламент. А в 8 сентября 2019 года в АКЗС на округ № 2 избрали директора лицея из Ключевского района Владимира Репкина (от ЕР) вместо скончавшегося в марте того же года депутата, известного агрария Александра Гукова.

В прошлом году довыборы по одному округу обошлись бюджету в 10 млн рублей. В этом году, судя по всему, в три раза больше.