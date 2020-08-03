Сенатор Белоусов рассказал, какие поправки предложены в закон о пчеловодстве

Новости 03.08.2020 11:50 448

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов с группой сенаторов подготовили и внесли в Государственную Думу ко второму чтению поправки в проект федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации».

Потенциал и состояние пчеловодческой отрасли

Сергей Белоусов отметил, что устойчивое развитие сельского хозяйства в Российской Федерации напрямую связано с защитой пчел и других опылителей растений. Поэтому, в целях развития пчеловодства, повышения продуктивности сельского хозяйства в этой области, обеспечения населения качественной продукцией пчеловодства - отрасль нуждается в дополнительном нормативно-правовом регулировании.

Поправками предлагается расширить и уточнить основные понятия, используемые в законопроекте, определив, что такое «стационарная» и «нестационарная» пасеки, «источники медосбора», а также конкретизировать основные цели государственной политики в области пчеловодства. По мнению сенаторов, стимулирование развития пчеловодства на территории Российской Федерации - необходимая составляющая государственной политики в этой области.

"Каждый год количество пчелосемей в стране сокращается, по данным Минсельхоза России - на 1.5 - 2 процента ежегодно. Фальсификат занял 40% российского рынка меда, в последние 3-5 лет не растут объемы производства и экспорта меда, снижается рентабельность пчеловодства и его привлекательность для российского и зарубежного бизнеса. Плюс ко всему истощаются кадры, специальность "пчеловод" сокращается во многих высших и средних-специальных учебных заведениях, падает престиж профессии в целом. Для решения этих и других проблем необходима постоянная всесторонняя поддержка пчеловодства на государственном уровне", - уверен Сергей Белоусов.

Парламентарии в поправках отмечают высокий потенциал отрасли для развития сельских территорий и обеспечения занятости сельского населения, а также акцентируют внимание на необходимости обеспечения сохранности и преумножения дикорастущих растений-медоносов, являющихся источником для главного медосбора без которых практически невозможно получение пчеловодческой продукции в достаточных объемах с высокими качественными характеристиками.

Зоны активного пчеловодства

Кроме того, в качестве меры по реализации государственной политики в области развития пчеловодства авторам поправок представляется целесообразным создание «зон активного пчеловодства» на территории субъектов Российской Федерации, в границах которых пчеловодство является одной из ведущих подотраслей сельского хозяйства, с установлением особого режима пользования лесными ресурсами и земельными угодьями»

По мнению Сергея Белоусова, такие зоны с "повышенным благоприятствованием" необходимы для организации племенных пчелопитомников и работы промышленных пасек, когда необходимы достаточные природные условия для содержания пчелосемей и значительные по площади земельные и лесные угодья в качестве источников медосбора. Эта мера также позволит эффективно решать вопросы создания и развития органических, экологически чистых пасек и организации заповедных зон с целью сохранения известных аборигенных пчёл.

Также Сергей Белоусов сообщил о подготовленном Минсельхозом России законопроекте по вопросу наделения Россельхознадзора полномочием на осуществление государственного надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, в том числе за соблюдением регламентов их применения, который уже согласован с Минюстом и направлен в Правительство Российской Федерации.

Сенатор выразил уверенность, в том, что общими усилиями, совместно с пчеловодами-практиками, активными представителями общественности и органами исполнительной власти субъектов РФ самые важные вопросы в области развития пчеловодства получится решать самым эффективным способом.

Проект федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации», подготовленный депутатами Государственной Думы был принят в первом чтении 21 июля 2020 года.