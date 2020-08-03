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От ковида никто не умер. Как складывалась ситуация с коронавирусом на Алтае в День ВДВ

Новости
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2 августа в Алтайском крае выявлено 107 инфицированных коронавирусом. 13 пациентов выздоровели, двое умерли. При этом, причиной их смерти стал не COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

Всего в Алтайском крае заразилось 9 433 человека (в их числе - 892 ребёнка), выздоровело – 7 361 человек. 950 человек лечатся дома, 898 - в госпиталях находятся 898 пациентов. В 4247 случаях у пациентов наблюдалось бессимптомное течение заболевания. Количество тяжелобольных составило 108 человек, 29 подключены к аппарату ИВЛ.

За весь период пандемии в регионе умерло 224 человека. Коронавирусная инфекция признана причиной смерти 89 из них.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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