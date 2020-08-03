Как в Барнауле прошел день ВДВ (фоторепортаж)

В минувшие выходные десантники отмечали день ВДВ. О том как он прошел в Барнауле смотрите в фоторепортаже Олега Укладова.
В этом году мероприятия ко дню десантника проходили в два дня. В субботу был заложен сквер десантников
А в воскресение прошли торжественные мероприятия
я тоже так думаю уж больно много у него наград не должно быть так у офицеров может но у рядовых срочников нет
Шел казак куда-то вдаль. На груди была медаль: «За отвагу», «За победу», «За приятную беседу», «За научные труды», «За охрану всей среды», две медали космонавта, орден игрока Варкрафта, символ сдачи ГТО, «Прохождение ТО»,
А я не люблю эти сходняки, и не участвую. Как то глупо выглядит, все.
а чурбанов били если не били это не праздник
Ряженный бижутерию нацеплял, а орден "Мужество" в самом низу прячет. Клоун!