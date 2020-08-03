Как в Барнауле прошел день ВДВ (фоторепортаж)

Новости 03.08.2020 11:05 5991

В минувшие выходные десантники отмечали день ВДВ. О том как он прошел в Барнауле смотрите в фоторепортаже Олега Укладова.

В этом году мероприятия ко дню десантника проходили в два дня. В субботу был заложен сквер десантников

А в воскресение прошли торжественные мероприятия