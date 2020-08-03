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Как в Барнауле прошел день ВДВ (фоторепортаж)

Новости
5991
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В минувшие выходные  десантники отмечали день ВДВ.  О том как он прошел в Барнауле смотрите в фоторепортаже Олега Укладова.

В этом году мероприятия ко дню десантника проходили в два дня. В субботу был заложен сквер десантников

А в воскресение прошли торжественные мероприятия

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (5)

1000

Гость

Ряженный бижутерию нацеплял, а орден "Мужество" в самом низу прячет. Клоун!

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Гость

я тоже так думаю уж больно много у него наград не должно быть так у офицеров может но у рядовых срочников нет

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Гость

Шел казак куда-то вдаль. На груди была медаль: «За отвагу», «За победу», «За приятную беседу», «За научные труды», «За охрану всей среды», две медали космонавта, орден игрока Варкрафта, символ сдачи ГТО, «Прохождение ТО»,

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ВДВ

А я не люблю эти сходняки, и не участвую. Как то глупо выглядит, все.

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гость

а чурбанов били если не били это не праздник

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