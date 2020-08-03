Экс-ректор АГМУ заболел коронавирусом и умер

Новости 03.08.2020 10:05 1515

2 августа скончался почетный профессор Алтайского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Валерий Брюханов, возглавлявший университет в 1988-2014 годах. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Именно под руководством Брюханова АГМУ получил статус университета в 1994 году. В этом же году (а также в 1996) Валерий Брюханов избирался членом Барнаульской городской думы. Брюханов награждён орденом Дружбы народов, польским орденом Альберта Швейцера, знаком «Отличник здравоохранения».

По данным источников "Политсибру", Брюханов ездил отдыхать с семьёй в Горный Алтай. Там он и члены его семьи заразились коронавирусом. Известно, что экс-ректор АГМУ проходил лечение в ковидном госпитале. "Политсибру" запросил официальное подтверждение данной информации.