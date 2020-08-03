Политическая хроника недели: в СР придумали, как победить бедность, у депутата отобрали квартиру, барнаульцы поддержали Фургала

Новости 03.08.2020 9:00 1255

Справедливороссы на прошлой неделе представили журналистам свой план борьбы с бедностью в стране, а прокуратура изъяла у депутата Попова квартиру, которая была ему «не по карману». Главная политическая повестка в хронике «Политсибру».

Эсеры встали на борьбу с бедностью

Алтайские справедливороссы на прошлой неделе презентовали большой экспертный доклад «Борьба с бедностью: когда победим?». По сути, это сводный комплекс неотложных мер по изменению социально-экономической ситуации в стране. Доклад планируют передать в Правительство РФ. По мнению лидера регионального отделения Александра Терентьева, «работающий человек не может быть бедным. Понимание этого должно прийти нашему правительству, стать для него константой».

Также стало известно, что в октябре эсеры проведут отчетно-выборную конференцию. Главный вопрос - переизбрание руководителя. По данным «Политибру», этот пост за собой сохранит Терентьев. Хотя сам он политкорректно говорит, что решение будет принимать федеральное руководство партии.

У депутата Попова забрали московскую квартиру

Семья алтайского депутата Владимира Попова осталась без московской квартиры. Ее изъяли по решению суда.

С иском в суд обращалась прокуратура Алтайского края. Было установлено, что в 2017 году супруга депутата приобрела в собственность квартиру в Москве. Ее стоимость превышала 65 млн рублей. Однако задекларированный совокупный доход семьи Поповых за предшествующие три года не превышал 3 млн рублей.

Решение суда уже вступило в законную силу. Квартира обращена в доход государства.

Напомним, с четой Поповых связано еще несколько «дорогих» историй. В прошлом году на дне рождения Владимира Попова выступал Иван Ургант, а на юбилее супруги пела C.C. Catch.

Алтайские депутаты вступились за Кондратьева

Несколько депутатов Алтайского краевого Заксобрания написали ходатайство в защиту своего коллеги Всеволода Кондратьева. Копия обращения имеется в распоряжении редакции «Политсибру».

«Не один год, работая бок о бок, мы знаем его, как порядочного, честного человека, ставящего своей целью улучшение качества жизни жителей Алтайского края», - говорится в обращении.

Напомним, экс-заместителя генерального директора компании «Стройгаз», депутата Всеволода Кондратьева обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере. 26 июля 2020 года суд в Новосибирске вынес решение о заключении его под 23 сентября.

Барнаульцы вышли на митинг в поддержку Фургала

В Барнауле на площади Советов 1 августа прошла акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Судя по фото в соцсетях, на мероприятие пришли несколько десятков горожан. Некоторые из них держали в руках плакаты с надписями «Я/МЫ Хабаровск».

Напомним, в Хабаровском крае с 11 июля проходят масштабные стихийные митинги и шествия в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности.

Уроженец Алтайского края оказался среди задержанных в Белоруссии

Один из задержанных в Белоруссии россиян оказался уроженцем Алтайского края, пишет «Тайга.инфо».

Напомним, в ночь на 29 июля белорусская сторона сообщила о задержании 33 граждан России, которых называют сотрудниками частной военной компании и подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Среди задержанных оказался 31-летний уроженец Алтайского края Сергей Маслов — его паспорт показали в эфире госканала «Беларусь 1». Судя по его профилю в «Одноклассниках», в 1995 году Маслов пошел в школу в алейском селе Кашино.

После служил в воинской части № 2495 в Еврейской автономной области — в Биробиджанском пограничном отряде. Он окончил Московский пограничный институт ФСБ РФ.

Карлину поставили памятник за антизаслуги

Бийский общественник Виктор Морозов установил бюст бывшему губернатору Алтайского края Александру Карлину. Как пишет паблик «Инцидент Барнаул», бюст был установлен на развалинах одного из бийских заводов. Автор подписал памятник: «Памятник экс-губернатору Карлину А.Б. за антизаслуги перед Алтайским краем».

«Установили бюст А.Б.Карлину на руинах одного из заводов. За развал промышленности, за развал здравоохранения, за низкие зарплаты», — написал активист на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, Карлин был губернатором Алтайского края с 2005 по 2018 год. Сейчас он член Совета Федерации от Правительства Алтайского края.