Плюс 109 и 3 смерти. Оперштаб Алтайского края опубликовал данные на 2 августа

Новости 02.08.2020 14:36 734

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 109 инфицированных коронавирусом. Прирост дали следующие территории: Барнаул – 21, Бийск – 20, Рубцовск – 8, Крутихинский район – 7, Мамонтовский район – 5, Михайловский и Тальменский районы – по 4, Новоалтайск, Топчихинский, Егорьевский, Зональный и Благовещенский районы – по 3, Заринск, ЗАТО Сибирский, Яровое, Волчихинский, Залесовский, Поспелихинский, Рубцовский, Смоленский, Троицкий, Тюменцевский и Шипуновский районы – по 2, Камень на Оби, Славгород и Бийский район – по одному случаю.

Всего на 2 июля в крае 9326 инфицированных, выписаны по выздоровлению – 7 348. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1 756 человек, из них в госпиталях находятся 887 пациентов, амбулаторное лечение получают 869 пациентов.

1 930 пациентов перенесли инфекцию с внебольничной пневмонией, 3 189 – в форме ОРВИ, в 4 207 случаях – бессимптомное течение.

В госпиталях края 109 тяжелобольных – пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключёно 29 пациентов. Всего выздоровело 7 348 человек, из них за прошедшие сутки выздоровело 15 пациентов.

За весь период скончалось 222 человека (за прошедшие сутки – 3 человека, 1 – от COVID-19, 2 – по иной причине смерти); от короновирусной инфекции всего скончалось 89 человек, по иным причинам смерти – 130 человек; на экспертизе – 3 человека.

На 2 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 286 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 40 939 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 308 506 человек, за минувшие сутки - 2 112.