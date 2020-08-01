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Плюс 108 и четыре смерти. Последние данные по коронавирусу опубликовал оперштаб

Новости
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За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 108 инфицированных. Из них в Барнауле – 54, Бийске и Рубцовске – по 8, Камне-на-Оби – 5, Заринске – 4, Михайловском и Курьинском районах – по 3, Белокурихе, Бийском, Егорьевском, Заринском и Троицком районах – по 2, Тюменцевском, Усть-Калманском, Целинном, Алтайском, Волчихинском, Завьяловском, Ключевском, Косихинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Смоленском и Советском районах – по одному случаю.

Всего в крае на 1 августа - 9 217 инфицированных, уже выписаны по выздоровлению – 7 333 человека, проходят лечение – 1 665 пациентов, из них в госпиталях находятся 915 пациентов, амбулаторное лечение получают 750 пациентов. 

В 4 156 случаях инфицирования специалисты отмечают бессимптомное течение, 3 159  пациентов переносят в форме ОРВИ, в 1 902 случаях  выявлена внебольничная пневмония. На сегодняшний день в госпиталях края находится 102 тяжелобольных пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 32 человека. За прошедшие сутки скончалось 4 пациента с коронавирусом. Из них инфекция стала причиной смерти у одного пациента. В остальных случаях к смерти привели иные причины. За весь период скончалось 219  человек, из них 88 непосредственно от коронавирусной инфекции, по иным причинам смерти – 128 человек; на экспертизе – 3 человека.

На 1 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 1 830 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 40 795 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 306 394 человека, за истекшие сутки - 3701.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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