Плюс 108 и четыре смерти. Последние данные по коронавирусу опубликовал оперштаб

Новости 01.08.2020 15:30 1064

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 108 инфицированных. Из них в Барнауле – 54, Бийске и Рубцовске – по 8, Камне-на-Оби – 5, Заринске – 4, Михайловском и Курьинском районах – по 3, Белокурихе, Бийском, Егорьевском, Заринском и Троицком районах – по 2, Тюменцевском, Усть-Калманском, Целинном, Алтайском, Волчихинском, Завьяловском, Ключевском, Косихинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Смоленском и Советском районах – по одному случаю.

Всего в крае на 1 августа - 9 217 инфицированных, уже выписаны по выздоровлению – 7 333 человека, проходят лечение – 1 665 пациентов, из них в госпиталях находятся 915 пациентов, амбулаторное лечение получают 750 пациентов.

В 4 156 случаях инфицирования специалисты отмечают бессимптомное течение, 3 159 пациентов переносят в форме ОРВИ, в 1 902 случаях выявлена внебольничная пневмония. На сегодняшний день в госпиталях края находится 102 тяжелобольных пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 32 человека. За прошедшие сутки скончалось 4 пациента с коронавирусом. Из них инфекция стала причиной смерти у одного пациента. В остальных случаях к смерти привели иные причины. За весь период скончалось 219 человек, из них 88 непосредственно от коронавирусной инфекции, по иным причинам смерти – 128 человек; на экспертизе – 3 человека.

На 1 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 1 830 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 40 795 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 306 394 человека, за истекшие сутки - 3701.