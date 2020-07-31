На туристической базе погибла семья алтайского чиновника

Новости 31.07.2020 23:00 1600

На туристической базе недалеко от озера Ая обнаружена мертвой семья начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края турбазе была Иосифа Кременских: он, его жена и двое несовершеннолетних детей (по данным источников "Политсибру" 16 и 11 лет).

Информацию подтвердила пресс-служба краевого правительства. О происшествии проинформирован глава региона Виктор Томенко.

Следователи следственного управления СК России по Алтайскому краю выясняют обстоятельства произошедшего, проводят осмотр места происшествия, глава региона следит за ходом расследования.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Как сообщает официальный сайт СУСК Алтайского края, предварительно установлено, что семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей прибыли на туристическую базу 26 июля 2020 года из города Барнаула.

Следователи устанавливают причину смерти погибших. Расследование продолжается.