Какие занятия проходят для детей Барнаула на открытых площадках во время периода ограничений

Новости 31.07.2020 18:00 1293

Заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов на межведомственном совещании по обеспечению безопасности и занятости несовершеннолетних во время летних каникул дал поручение комитетам социальной сфера краевого центра уделить особое внимание занятости детей и подростков.

Это особенно актуально в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, когда запрещена работа загородных и пришкольных лагерей, а также спортивных, культурных и развлекательных учреждений.

Парки и стадионы

В соответствии с рекомендациями «Роспотребнадзора» часть занятий можно проводить на открытых площадках. По мнению председатель комитета по культуре Барнаула Валерия Паршкова оптимально подходят стадионы и парки.

«Первые пробные занятия мы уже проводим с детьми в парке «Центральный». На его площадках творческие и спортивные коллективы тренируются и репетируют по разработанному графику с соблюдением мер безопасности», - рассказал он.

Художественный руководитель театра «Иван да Марья» Любовь Ермолина отметила, что таким образом дети смогут восстановить силы и вернуть потеряную физическую форму.

За несколько дней к занятиям в Центральном парке удалось привлечь более 1000 человек, планируется, что со временем их станет еще больше. По словам Валерия Паршкова, уже есть много предложений от спортивных, культурных, образовательных учреждений города по проведению квестов, конкурсов, экскурсий, подвижных игр, спортивных мероприятий и других на открытых площадках.

К примеру, сегодня в центре развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района на открытых площадках прошло сразу несколько мастер-классов. На пленэре «Рисуем лето» воспитанники создавали этюды на природе, воспитанники направления «Робототехника» на свежем воздухе собирали роботов и тренировались в запуске радиоуправляемых кораблей.

«Это лето выдалось неординарным. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в июне и июле мы старались занять детей преимущественно через онлайн-мероприятия. Сейчас, к счастью, мы можем, соблюдая все меры предосторожности, вывести детей и использовать различные формы занятости. В этом активно участвуют 20 центров творчества в Барнауле, что позволяет охватить около 20 тысяч детей в неделю, пояснил председатель комитета по образованию города Барнаула Андрей Муль.

На базе спортивных школ в этом летнем сезоне проходят учебно-тренировочные сборы. Также ведется работа в рамках проекта «Летний дворовый инструктор». График работы можно посмотреть здесь.

Справка: Проект «Летний дворовый инструктор» направлен на развитие массового спорта, формирование здорового образа жизни, а также поддержание инициатив по организации физкультурной, спортивно-массовой деятельности на местах. Ограничений по возрасту для участников нет.

Интерактивные смены

Однако во время каникул не забыли и про дистанционную работу с детьми. В Барнауле была организована интерактивная смена Каникулы-онлайн «Start Camp», проект «Умные каникулы», профориентационный онлайн-проект «Школа больших возможностей», интернет-олимпиады и другое.

Справка: Проект «Умные каникулы онлайн» реализуется на портале «Алтайские каникулы» с начала июня. Дети получают творческие задания, делают зарядку, танцуют, смотрят познавательные мастер-классы.

Валерий Паршков рассказал, что библиотеки Централизованной библиотечной системы города предлагают юным читателям множество онлайн-мероприятий. Музей «Город» может проводить обзорные и тематические (узконаправленные) экскурсии по залам музея.

«К сожалению, введенные ограничения не позволяют учреждениям культуры в полной мере организовать досуг и занятость детей. В случае снятия запретов учреждения готовы организовать и провести множество интересных и познавательных мероприятий», - отметил Валерий Паршков.

Безопасность на воде и не только

Однако, пожалуй, основной задачей комитетов в этом летнем сезоне является работа по обеспечению безопасности юных барнаульцев. По словам руководителя управления по делам ГОЧС Барнаула Владимира Драчева, с начала лета на водоемах города зарегистрировано 15 происшествий, все - в необорудованных для купания местах.

Для уменьшения рисков происшествий на воде специалисты управления, администраций районов города совместно с сотрудниками правоохранительных органов и дружинниками проводят рейды по водоемам. «Родительский патруль», созданный из педагогов и родителей проводит собственные рейды, работают также спасательные мобильные посты в местах отдыха у водоемов.

Между тем, по мнению участников совещания, важной частью профилактической работы является информирование.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов поручил увеличить количество сил, задействованных в проведении рейдовых мероприятий и разъяснительной работы с населением. Здесь может помочь родительская общественность, совет отцов, добровольные дружины и тд.

«Через СМИ и общественность нужно пытаться воздействовать на родителей в вопросах ответственности за безопасность детей», - отметил он.

Также Артемов считает, что необходимо мобилизовать все силы для обеспечения занятости детей в оставшееся каникулярное время, что также послужит их безопасности.

Дополнительно планируется усилить патрулирование на улицах города в вечернее время с привлечением родителей и добровольной народной дружины.

Материал подготовлен при содействии администрации Барнаула