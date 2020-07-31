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Алтайский губернатор выделил на зарплаты бюджетникам еще полмиллиарда рублей

Новости
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577 млн рублей – такую сумму дополнительно выделил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заработную плату бюджетникам, сообщает пресс-служба краевого правительства.

 «19 июля подписано распоряжение о выделении дополнительных средств муниципалитетам на сумму 625 миллионов рублей на оплату труда. Сейчас выделяется еще 577 миллионов рублей», - уточнили в кабмине.

Речь о работниках краевых учреждений, на которых распространяется действие «майских» (от 2012 года) указов президента.

Также с 1 октября 2020 года будет проведена индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, краевых государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и других категорий работников.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Evgeny GoTown.ru/Pixabay

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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