Алтайские эсеры предлагают отменить НДФЛ для бедных, а с богатых брать еще больше

Новости 31.07.2020 17:12 636

Прогрессивная шкала налогообложения, освобождение от НФДЛ граждан с доходом ниже 20 тысяч рублей, передача хотя бы какой-то части каждого существующего налога в местные бюджеты – с такими предложениями выступила «Справедливая Россия». По словам главы регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Терентьева это реально поможет снизить уровень бедности в стране.

«Президент услышал наше предложение (и установил НДФЛ в размере 15% для всех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год – прим.ред.). Но это лишь первый шаг, мы будем убеждать идти главу государства дальше. Считаем, что все, кто зарабатывает ниже 20 тысяч рублей в месяц, вообще не должны платить НДФЛ. А те, получает более 100 млн в год, наоборот – платить 50% налога на прибыль», - заявил Терентьев на пресс-конференции в четверг, 30 июля.

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Также СР предлагает поднять минимальный уровень зарплаты, ввести госконтроль цен на товары первой необходимости, увеличить прожиточный минимум в два раза и изменить механизм расчета потребительской корзины (считать по реальным ценам).

Еще один блок предложений касается системы распределения налогов по бюджетам. По словам главы Сибирского сельсовета Первомайского района Олега Боронина, было бы правильно и справедливо давать местным бюджет часть всех налогов и сборов в России.

«На уровне местного самоуправления много полномочий, влияющих на качество населения. И бедность людей напрямую отражается на бедности бюджета, ведь 60% наших доходов – это именно НДФЛ. Но нам нужно больше налогов, хотя бы какую-то долю. А от транспортного налога – все 100%», - сказал Боронин.

Эти и другие предложения партия оформила в виде экспертного доклада и передала его в правительство.