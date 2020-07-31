Алтай-Кокс начал испытания новой установки трамбования угля

Новости компаний 31.07.2020 16:55 555

Алтай-Кокс, ведущий российский производитель металлургического кокса и компания Группы НЛМК, начал горячие испытания установки трамбования угля на действующей коксовой батарее. Внедрение технологии трамбования позволит повысить качество кокса, снизить себестоимость продукции и улучшить экологические характеристики производства.

По технологии трамбования уголь загружают в коксовую печь не насыпью сверху, а горизонтально, в виде предварительно уплотненного, утрамбованного угольного брикета. Технология внедрена на пятой, самой современной коксовой батарее предприятия. Ее производственная мощность – 1,1 млн тонн кокса в год. Новый комплекс оснащен современной и эффективной системой газоочистки.

Инвестиции в проект составили 4,8 млрд рублей.

Испытания продлятся до октября.

Посмотреть видео о комплексе можно по ссылке