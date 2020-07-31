О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Алтай-Кокс начал испытания новой установки трамбования угля

Новости компаний
555
0

Алтай-Кокс, ведущий российский производитель металлургического кокса и компания Группы НЛМК, начал горячие испытания установки трамбования угля на действующей коксовой батарее. Внедрение технологии трамбования позволит повысить качество кокса, снизить себестоимость продукции и улучшить экологические характеристики производства.

По технологии трамбования уголь загружают в коксовую печь не насыпью сверху, а горизонтально, в виде предварительно уплотненного, утрамбованного угольного брикета. Технология внедрена на пятой, самой современной коксовой батарее предприятия. Ее производственная мощность – 1,1 млн тонн кокса в год. Новый комплекс оснащен современной и эффективной системой газоочистки.

Инвестиции в проект составили 4,8 млрд рублей.

Испытания продлятся до октября.

Посмотреть видео о комплексе можно по ссылке

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика