Хватить латать дыры. Как можно реанимировать теплоснабжение Ярового

Аналитика 03.08.2020 8:30 920

Многострадальная ТЭЦ алтайского города Яровое после серии судов все-таки возвращается в муниципальную собственность. Власти региона выделили несколько многомилионных траншей на закупку угля и неотложный ремонт сетей. Но введенный еще в ноябре прошлого года режим ЧС из-за проблем с теплоснабжением до сих пор не снят. И как дальше будет работать этот объект, пока не понятно.

Как вариант – передача теплоснабжающего комплекса в концессию. О том, как много надо вложить, приведет ли к росту тарифов и почему в городе все время проблемы с поставками качественного угля, «Политсибру» рассказал один из потенциальных инвесторов, глава «Русской промышленной группы» Виктор Мишеньков.

Концессия

Собеседник уверен, что передача комплекса в долгосрочную аренду – лучший вариант решения проблемы с теплом в городе. Оставлять ее под управлением муниципалитета было бы экономически не целесообразно. У города просто нет таких денег. А вложить нужно немало.

Местные эксперты просчитали, что для приведения в порядок старой угольной ТЭЦ придется потратить около 1 млрд рублей.

Однако Виктор Мишеньков предлагает альтернативный, много более дешевый вариант.

«Для отопления небольшого Ярового не требуется такая мощная ТЭЦ, она и построена-то была изначально для нужд крупного промышленного предприятия «Химпром». Теперь, когда оно уже не работает, функционирование такой махины неоправданно дорого. Зимой для отопления необходимо 6 тысяч тонн угля в месяц, а летом – 4 тысячи. Это не рационально, такими объемами можно было бы два города топить», – говорит он.

РПГ предлагала властям вообще не трогать старую станцию, а построить две современные модульные котельные: основную и вспомогательную. Их мощности с лихвой бы хватило на отопление. Угля нужно в разы меньше, соответственно и зимний сезон будет обходиться дешевле.

При таком раскладе можно было бы и не отсуживать ее у собственника, ведь тогда, в 2016 году, частник купил только станцию. Всеми тепловыми сетями владеет муниципалитет. Их-то можно и нужно отдавать в концессию.

«Построить две котельные – это всего 180 млн рублей. В пять раз дешевле, чем латать старые дыры ТЭЦ. И мы готовы вложить эти деньги, а также привлечь дополнительные средства на замену теплосетей», - отмечает Виктор Мишеньков.

Еще несколько миллионов требуется на ремонт и модернизацию тепловых сетей. Сейчас теплопотери достигают 80%. Замена труб на современные позволила бы снизить потери до 5%.

«И за счет этой экономии можно было бы не повышать тариф для населения, который и без того не низкий – более 2,2 тысячи рублей за гигакаллорию», - уточнил собеседник.

Что-то пошло не так

С таким предложением Виктор Мишеньков обратился к властям еще в конце прошлого года. Однако в концессии ему отказали. Точно также отказали и в райцентре Мамонтово, где компания была готова вложить в концессию 630 млн рублей и тоже с участием фонда реформирования ЖКХ.

«Официальная причина – бюрократические сложности. Но я думаю, что дело тут в другом – нас просто не хотят допускать на угольный рынок, где сейчас руководство коммунальной сферы в правительстве пытается провести передел», – заявляет глава РПГ.

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И передел этот пока происходит в пользу «своих» компаний, возможно, приближенных к чиновникам из сферы ЖКХ в Алтайском крае, уверен собеседник. Что важно, эти компании – не производители топлива, а только посредники.

«В последние несколько лет именно такие поставщики забирают все ключевые объемы поставок угля. Если же в госзаказе пытаются поучаствовать сторонние компании, то власти сразу используют несколько «технологий» отлучения», – говорит он.

И приводит в качестве примера: во время проведения большинства конкурсов и при режиме ЧС чиновники запрашивают прайс у независимых компаний, с которым те пойдут на торги. А уже во время торгов «свои» (скорее всего, благодаря этой «слитой» информации) символически опускают цену, например на 50 рублей. За счет чего и выигрывают.

Еще один показатель – расчеты за поставки. Сейчас четыре муниципалитета края должны РПГ более 20 млн рублей за топливо еще четырехлетней давности. Мишеньков говорит, что дело не только в том, что в местном бюджете вечно нет денег на погашение коммунальных долгов. Главное, что их нет именно для независимых поставщиков. И даже субсидии из краевого бюджета распределяются так, что сначала рассчитаться с компаниями, которые якобы аффилированы с чиновниками.

Но это еще мелочи на фоне главной проблемы – качества поставляемого топлива.

«Топите, чем попало»

Виктор Мишеньков заявляет: уголь от его компании всегда проходит тщательную проверку принимающей стороны. А вот от некоторых других поставщиков берут всё, даже если это плохое топливо по высокой цене.

«У нас нет проблем с качеством. Любую партию можем подтвердить сертификатом соответствия от международной компании «Стюарт инспекшн». И получить его можно только после серьезного лабораторного исследования», – заверяет он.

Хотя вопросы были и как раз в Яровом. В конце прошлого года, уже после введения режима ЧС, компания поставила по контракту с городом несколько партий угля. Но глава Ярового Виталий Самобочий отказался его принимать, сославшись на высокую влажность товара. После нескольких дней простоя, вагоны все же разгрузили (выяснилось, что все соответствует требуемым параметрам). Но убытков набежало более чем на 1,3 млн рублей, которые компания будет отсуживать у администрации города.

Виктор Мишеньков сетует на то, что в Алтайском крае вообще нет ни входного контроля качества угля, ни прозрачного рынка. А потому зачастую творится беспредел. Например, проверяющие заглядывают не во все прибывшие вагоны. Пробы берут из тех, где на самом деле хороший уголь (обычно такой привозят для местных жителей для продажи в розницу). И, конечно, он проходит проверку. Вот только на котельные потом везут другие вагоны уже с некачественным топливом. Перемороженное, с повышенной влажностью, с большим содержанием не горящей золы, низкой теплотой сгорания – часто подмену видно даже на глаз. Вот только нужные глаза в нужный момент, судя по всему, оказываются закрытыми, добавляет бизнесмен.

«Очень часто под маркой СС на ТЭЦ и котельные доставляют совсем не то. И ладно бы просто низкого качества, а то и вовсе не уголь. Топите, чем попало», – говорит Мишеньков.

Он заверяет, что хоть завтра готов взять Яровое в концессию и поставить необходимое количество топлива требуемого качества. Но никакого решения краевые чиновники так и не приняли. Это наводит на мысль, что в правительстве заинтересованы не в наведении порядка в этой сфере, а в дальнейшем продвижении «своих», подытоживает бизнесмен.