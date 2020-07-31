Открыто, широко и честно. Алтайская общественная палата объявила о самореновации

Аналитика 31.07.2020 15:55 1627

В начале июля в Алтайском крае заработал седьмой созыв Общественной палаты. В последние годы этот орган был малопубличным, малообщительным, практически закрытым для СМИ и обсуждения проблем в публичном пространстве. Но теперь все будет иначе, ОПАК станет по-настоящему общественной, в этом журналистов заверило обновленное руководство палаты на пресс-конференции в пятницу, 31 июля

Будем работать по-другому

О намерении стать открытым органом, который реально занимается проблемами и чаяниями общественности, говорили все представители палаты. А это, собственно, председатель, его заместитель и главы комиссий (кстати, почти все и без того публичные люди). А вот руководителю ОПАК, экс-сенатору от региона (в более далеком прошлом – бывшему главе барнаульского завода АТИ и депутату краевого парламента) Юрию Шамкову еще только предстоит стать публичным.

«Мы нацелены на открытость и максимальное взаимодействие со СМИ. И должны реагировать на все общественно-значимые события и законы. Постараемся делать это максимально оперативно», - сказал он журналистам.

Уже после, в беседе с «Политсибру» добавил, что палате требуется некоторые время на отладку системы, но все члены ОПАК ориентированы на общение со СМИ. Не всегда они могут говорить от лица палаты, ибо это орган коллегиальный, но уж от себя точно будут.

А еще палата, по его словам, нацелена на активный контроль общественно-важных вопросов, в том числе и законодательных инициатив.

«И не всегда мнение палаты будет совпадать с мнением исполнительной власти на 100%. Оно и сейчас не всегда совпадает», - подчеркнул Шамков, отвечая на вопрос корреспондента «Политсибру» о том, готова ли палата критиковать чиновников.

Юрий Шамков не стал комментировать работу прошлых созывов, в которые разве что ленивый еще не бросил камень.

А вот глава «общественно-правозащитной» комиссии Руслан Демаков, который работал и в прошлом созыве, вступился за коллег. Сказал, что ОПАК и раньше выражала критическую позицию по некоторым вопросам (например, при принятии закона о перераспределении региональных налогов или на федеральном уровне – о ювенальной юстиции). А теперь - уже тем более будет.

Не надо нам пикетов

А вот хайпить на темах в ОПАК не собираются.

«Есть разные подходы. Кто-то выходит с пикетами, а кто-то пользуется имеющимися инструментами. Конфронтации не помогают диалогу. Мы будем поднимать острые вопросы и имеем возможность обсуждать их со всеми, в том числе и депутатами от разных партий», - сказал «палаточник» со стажем, глава комиссии по развитию некоммерческого сектора, поддержке НКО и взаимодействию со СМИ Денис Матис.

В пример привел происшествие на Старом базаре (во время массовой драки был убит 40-летний Павел Рохлов). Несколько членов палаты следят за развитием событий. И пока там все идет в законном русле, делать какие-то заявления ради заявлений они не будут.

«Но если общественности будет считать, что есть какой-то перекос, то мы готовы вмешаться», - добавил Матис.

Чем будет заниматься ОПАК?

О планах палаты на ближайшее время рассказывали главы всех комиссий. Сформулируем их тезисно:

Зеленые зоны и их сохранение. В ОПАК намерены принять активное участие в обсуждении правил вырубки и восстановления деревьев во время строительства, а также в развитии и расширении парков, как мест для отдыха горожан. Среди конкретных предложений – запретить собственникам земли (в пример приводили участки на Горе) бесконтрольно вырубать ценные деревья. В повестке будет и тема свалок.

Пивнушки на первых этажах зданий. Что именно думает по этому поводу палата – закрывать их или ужесточать работу – так и не сказали. Но подчеркнули, что жители часто жалуются на шум и мусор от посетителей таких заведений, а потому нужно собираться всем заинтересованным и вносить изменения в краевой закон.

Цифровизация образования, дистант и культура цифрового общения. По словам главы «образовательной» комиссии Антона Васильева, общественники будут обсуждать правовой вакуум, этические требования, обновление закона о науке, проблему кадров и «утечки мозгов».

Здравоохранение. А особенно отсутствие плановой медицинской помощи. «Тут надо еще статистику посмотреть, от чего люди умирают больше: от коронавируса или из-за невозможности получить помощь врачей по другим направлениям», - подчеркнул Юрий Шамков.

Экономика. В частности создание зонтичного бренда Алтайского края, создание сети агропарков в регионе и анализ ситуации в экономике, из-за которой закрываются предприятия.

«Удаленка». Глава «социально-медицинской комиссии», председатель алтайского Крайсовпрофа Иван Панов сказал, что и ОПАК и профсоюзы очень заинтересованы в появлении законодательных оснований для работы из дома: как это будет оплачиваться, как оформляться и так далее.

Также палата обсуждает предложения по корректировке нацпроектов, строительство дороги в обход Барнаула, развитие агломераций. ОПАК намерена поспособствовать принятию краевого закона об экологическом образовании, разобраться в проблеме пенсионного обеспечения медработников, льготах жителям края и действующих тарифах.

И как они это будут делать?

Делать будут всеми имеющимися инструментами. А именно правом вносить в АКЗС свои законы или поправки в действующие, широкой общественной сетью (каждый член палаты представляет какую-либо некоммерческую организацию) и возможностью инициировать круглые столы и экспертное обсуждение любых проблем.

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По словам Руслана Демакова, новый состав ориентирован на трансляцию положительных инициатив граждан. Чтобы любой человек или общественная организация могли прийти в ОПАК, поделиться своими интересными идеями, которые затем палата передаст власти.

А Сергей Малыхин (глава «экологической комиссии») добавил: у ОПАК очень много ресурсов (используются они или нет – вопрос другой).

Заседания палаты будут проходить не реже раза в три месяца, совета палаты и комиссий (а их будет восемь) – не реже раза в месяц. До конца года в плане уже стоит более 90 мероприятий. Судя по количеству журналистов на конференции, спрос на публичную позицию палаты будет. Главное, чтобы вся эта открытость не оказалась показушной. Кредит доверия у ОПАК, «благодаря» последним созывам, очень уже небольшой.