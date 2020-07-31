Андрей Коломиец: Вопрос о возвращении плановой медицины в Алтайском крае можно будет ставить в сентябре

Новости 31.07.2020 13:59 1657

Главный врач Барнаульской горбольницы № 11 Андрей Коломиец рассказал, когда в Алтайском крае, возможно, будет открыта плановая медицинская помощь для населения.

«Карантинные мероприятия в целом практически отменены. Но еще нужно какое-то время, чтобы население немножечко переболело. Я думаю, на этой уйдет август. Поэтому в конце месяца можно будет ставить вопрос о возобновлении плановой медицинской помощи в Алтайском крае», - пояснил врач.

Он добавил, что разговоры о второй волне коронавируса, которую ожидают осенью, не вполне состоятельны. По мнению врача, речь пойдет о плавном продолжении первой. Тем более, что вирус мутирует. Уже известны 67 штаммов. Возможно, какой-то из них завезут к нам. Тогда, по мнению Коломийца, может произойти дополнительный всплеск. Хотя и этот прогноз может оказаться несостоятельным, ибо прогнозы – дело неблагодарное.

Масштабное распространение вирусов, по словам специалиста, объясняется высокой плотностью населения, тесным авиасообщением, миграцией животных и птиц.

«В этом веке уже было около десятка специфических вирусов, которые гуляют по миру как им заблагорассудится. Надо понять и принять, что мы будем жить в режиме постоянных эпидемий – ни одних, так других. Населению нужно учиться жить в этих условиях, а медицине - перестраиваться под них», - пояснил он в эфире "Вести Алтай".

Нормой поведения при посещении поликлиник должны стать социальная дистанция, термометрия на входе, масочный режим.

А вот проект «Открытая поликлиника», которая несколько лет преподносилась региональным Минздравом как достижение и прорыв к комфортному обслуживанию пациента, испытания не выдержал.

«Вышло прям по Черномырдину: хотели как лучше, а получилось как всегда. Да красиво, удобно, демократично, но в условиях эпидемии оказалось не просто бесполезно, но и вредно. Стеклянные экраны в поликлиниках придется восстанавливать», - заключил он.