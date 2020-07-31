Почему становится популярной ультрафиолетовая печать

Новости компаний 31.07.2020 15:15 1258

Ультрафиолетовая печать набирает с каждым годом популярность. Она используется для нанесения изображения и текста на различные типы поверхностей:

гофрокартон;

ковролин;

металл;

акрил;

полистирол;

стекло;

плитка.

Растущая популярность этой технологии обусловлена многочисленными преимуществами. Одно из них – получение изображения высокого качества при печати на любых типах поверхностей. Картины на холсте или стекле получаются настоящими шедеврами, которые украшают интерьер, делают его более стильным и оригинальным. Не менее эффектно смотрится напечатанное изображение на пленке, поверхности из керамики или пластика. УФ-печать пользуется популярностью при выпуске сувенирной и подарочной продукции.

К плюсам УФ-печати также стоит отнести:

напечатанное изображение сохраняет первозданный вид на протяжении долгого времени;

стойкость картинки к выгоранию;

качественное и быстрое выполнение заказа любой сложности;

экологичность и безопасность;

готовые изделия идеально вписываются в любой интерьер.

Где заказать УФ-печать в Москве?

УФ-печать в Москве - это популярная услуга, заказать которую можно в компании «SD Media». Она использует новейшее оборудование, свето- и термоустойчивые чернила. Возможно нанесение цветного изображения на любые виды поверхностей. Поскольку в распоряжении сотрудников есть современное оборудование марки Xerox, то работа выполняется качественно и быстро. Заказ выполняется в течение 3-48 часов (зависит от объема и сложности заказа). Это самая быстрая печать баннеров в Москве. Нигде больше вы не встретите такого предложения. Если срочно нужно напечатать баннеры, вы знаете, куда обратиться за помощью. Оформить заявку можно как по телефону, так и на сайте. Благодаря собственной технической базе типографии устанавливает выгодные цены как для розничных, так и для оптовых заказов.

Ультрафиолетовая печать также отличается высокой производительностью, так как для выполнения не требуется много времени. Для нанесения текста или изображения используются только экологичные и безопасные для окружающей среды материалы. Изображение смотрится реалистично, органично, поэтому описанная технология занимает достойное место на современном рынке. Она используется при оформлении интерьера как жилых, так и коммерческих помещений, в сфере рекламы, при выпуске текстильного декора.

Источник https://sdmedia24.ru

На правах рекламы