Плюс 111 и 4 смерти. В Алтайском крае вновь увеличилось количество случаев коронавируса

Новости 31.07.2020 12:55 1617

По данным оперштаба в Алтайском крае выявлено 111 случаев инфицирования. Менее половины случаев приходится на Барнаул ( 52), 12 пациентов с коронавирусом обнаружено в Рубцовске, 8 в Бийске, 6 в Новоалтайске. В Славгороде и Волчихинский районе – подтверждено по 4 случая, Михайловском и Топчихинском районах – по 3. Егорьевский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский районы – дали прирост по два пациента в каждом 2, Заринск, Камень на Оби, ЗАТО Сибирский, Тальменский, Хабарский, Шипуновский, Змеиногорский, Кулундинский и Рубцовский районы – по одному случаю.

На 31 июля в Алтайском крае 9 109 инфицированных, уже выписаны по выздоровлению – 7 314. На сегодняшний день лечение проходят 1 580 человек, из них в госпиталях находятся 945 пациентов, амбулаторное лечение получают 635 пациентов. В 4 090 случаях у пациентов отмечено бессимптомное течение, 3 132 переносят заболевание в форме ОРВИ, 1 887 – у больных внебольничной пневмонией,

В госпиталях края 104 тяжелобольных пациента, на аппарате – 27. Всего выздоровело 7 314 человек, из них за прошедшие сутки выздоровело 156 пациентов.

За весь период скончалось 215 человек (за прошедшие сутки – 4 человека, 1 – от COVID-19, 3 – по иной причине смерти); от короновирусной инфекции всего скончалось 87 человек, по иным причинам смерти – 125 человека; на экспертизе – 3 человека.

На 31 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 048 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 40 459 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 302 693 человека, за сутки – 3812.