О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Плюс 111 и 4 смерти. В Алтайском крае  вновь увеличилось количество  случаев коронавируса

Новости
1617
0

По данным оперштаба в Алтайском крае  выявлено 111 случаев инфицирования.  Менее половины случаев приходится на Барнаул ( 52), 12 пациентов с коронавирусом обнаружено в Рубцовске, 8 в Бийске, 6 в Новоалтайске.  В Славгороде и Волчихинский районе  –  подтверждено по 4 случая, Михайловском и Топчихинском районах – по 3. Егорьевский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский районы –  дали прирост по два пациента в каждом 2, Заринск, Камень на Оби, ЗАТО Сибирский, Тальменский, Хабарский, Шипуновский, Змеиногорский, Кулундинский и Рубцовский районы – по одному случаю.

На 31 июля в Алтайском крае  9 109 инфицированных, уже  выписаны по выздоровлению – 7 314. На сегодняшний день лечение проходят 1 580 человек, из них в госпиталях находятся 945 пациентов, амбулаторное лечение получают 635 пациентов. В 4 090 случаях у пациентов  отмечено бессимптомное течение, 3 132 переносят заболевание в форме ОРВИ,                                                                                                                                                              1 887 – у больных внебольничной пневмонией,

В госпиталях края 104 тяжелобольных пациента, на аппарате – 27. Всего выздоровело 7 314 человек, из них за прошедшие сутки выздоровело 156 пациентов.

За весь период скончалось 215 человек (за прошедшие сутки – 4 человека, 1 – от COVID-19, 3 – по иной причине смерти); от короновирусной инфекции всего скончалось 87 человек, по иным причинам смерти – 125 человека; на экспертизе – 3 человека.

На 31 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 048 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 40 459 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 302 693 человека, за сутки – 3812.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000